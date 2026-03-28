Procurorii au descins la sediul DSU și la două mari spitale din București

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:45

Procurorii au descins vineri seară la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență și la două mari spitale din capitală într-un dosar care ar viza plăți fictive pentru medici, care nu ar fi prestat în fapt muncă la DSU.

Potrivit presei online, șeful instituției, Raed Arafat, nu a dorit să comenteze pentru moment, dar a precizat că este vorba de o anchetă care vizează fapte, și nu persoane.

El a mai spus că instituția pe care o conduce va emite ulterior un comunicat referitor la acest subiect.

Rador