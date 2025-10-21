Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:29

Primele patru familii grav afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat, pe termen mediu și lung, în apartamente complet mobilate și utilate, iar alte 111 persoane sunt cazate în hoteluri, transmite într-un mesaj online primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu.

Între timp, autoritățile, alături de mai multe ONG-uri, au început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii.

În plus, administrația străzilor a ridicat din zona calamitată toate mașinile afectate, aproximativ 15 autoturisme.

Rador/FOTO agerpres