Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 11:58

Pompierii atrag atenţia că zilele cu temperaturile pozitive duc la topirea gheţii de pe râuri, lacuri şi bălţi şi le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate.

Deşi pare solidă, gheaţa se poate rupe în orice moment, iar un pas greşit este suficient pentru ca, în doar câteva clipe, viaţa să fie pusă în pericol, transmite Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Totodată, pompierii îi îndeamnă pe părinţi să nu îi lase pe copiii să se joace pe gheaţă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro