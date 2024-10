Oros: Asiguratorii ar accepta condiţii mai bune pentru fermieri dacă toţi s-ar asigura

Asiguratorii ar fi de acord cu condiţii mai acceptabile pentru fermieri dacă aceştia s-ar asigura toţi, pentru că, dacă sunt puţini, firmele sunt reticente sau impun condiţii care nu pot fi întotdeauna acceptate, a declarat, marţi seara, ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

‘Asiguratorii ar accepta condiţii mai acceptabile pentru fermieri dacă toţi fermierii s-ar asigura. Atunci noi am cere să fie asigurate toate tipurile de risc, în aşa fel încât să fie un echilibru. (…) Noi avem o măsură, măsura 17.1, pe care anul trecut am simplificat-o foarte mult, prin care noi plătim 75% din poliţa de asigurare. Sunt bani europeni, sunt sume pe care o să le prindem şi în exerciţiul 2021-2027, doar ca să capete acest exerciţiu. Schema am simplificat-o astfel încât trebuiau să vină doar cu buletinul, cu contul, cu poliţa de asigurare şi cu chitanţa. Au fost mult mai multe asigurări anul trecut decât în anii precedenţi. Am păstrat sume pentru această măsură 17.1, dar, repet, firmele de asigurare, dacă cei asiguraţi sunt puţini, sau cei care doresc să se asigure sunt puţini, mai ales pentru secetă, sunt reticente sau impun nişte condiţii care nu întotdeauna pot fi acceptate de către fermieri’, a explicat Oros la B1TV.

Ministrul a subliniat că, pe termen lung, despăgubirile nu sunt o soluţie, aşa cum ar fi un sistem complex de asigurări şi, în acest sens, anul trecut a fost demarată o discuţie cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu asiguratorii şi cu asociaţiile de fermieri, discuţie care a fost reluată la începutul acestui an.

‘Am început această discuţie încă de anul trecut, când era mare secetă (…) Pe termen lung nu despăgubirile sunt soluţia, pentru că aceste despăgubiri vin de la bugetul naţional, care poate să fie mai mare sau mai mic. După un an sau doi de criză economică, bugetul nu are cum să fie foarte mare. Şi atunci în toată Uniunea Europeană există un sistem de gestionare a acestor riscuri. Fie un sistem complex de asigurări şi am avut o primă întâlnire anul trecut cu ASF şi cu toţi asiguratorii, dar şi cu marile asociaţii ale fermierilor, pentru că trebuie să existe aici un consens. Era în discuţie şi constituirea unor fonduri mutuale. Am reluat discuţiile la începutul acestui an, dar pornirea sau declicul trebuie să fie din partea fermierilor. Atunci vine şi statul ca moderator, ca mediator, şi ASF. Acestea au fost primele concluzii ale discuţiilor iniţiate până acum. Dacă ar fi un sistem de asigurări mai general, unde să fie toate tipurile de riscuri asigurate, dar să fie toată suprafaţa agricolă şi să participe toţi fermierii, atunci condiţiile de asigurare ar fi mai acceptabile, cele impuse de firmele de asigurare. S-ar putea asigura toţi fermierii şi fiecare, atunci când ar avea nevoie, ar putea fi despăgubit. Sigur, asta e o soluţie’, a punctat Adrian Oros. AGERPRES