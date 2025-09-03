Ascultă Radio România Iași Live
O echipă a FMI începe o vizită de 10 zile la Bucureşti

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 11:04

O echipă a Fondului Monetar International va efectua, începând de miercuri, o vizită de zece zile la Bucureşti pentru a analiza evoluţiile recente ale economiei româneşti. Consultările reprezintă un exerciţiu de supraveghere obligatoriu pentru toate statele membre FMI şi au loc într-o perioadă de implementare a unor măsuri ce vizează consolidarea fiscală în ţara noastră.

Cu detalii, Iulian Olescu: ”Echipa FMI va discuta despre evoluţiile şi politicile economice cu autorităţile române, va avea întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi sectorului privat şi ai unor organizaţii neguvernamentale.

La ultima sa vizită, de la început de februarie, misiunea Fondului propunea o serie de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, printre care trecerea la un sistem de impozitare a veniturilor cu două cote, de 15% şi 25%, reducerea sau chiar eliminarea contribuţiilor de asigurări de sănătate, creşterea cotei standard de TVA la 20% în 2025 şi ulterior la 21%, împreună cu eliminarea celor mai multe dintre cotele reduse de TVA, majorarea accizelor pentru tutun, băuturi alcoolice şi combustibil fosil, dar şi unificarea taxelor pe teren şi clădiri într-un singur impozit şi limitarea scutirilor în acest domeniu, parte dintre aceste măsuri fiind deja implementate de actualul guvern român.

Analistul economic Aurelian Dochia nu crede că actuala vizită are o semnificaţie deosebită, dar se aşteaptă ca reprezentanţii FMI să transmită mesaje de încurajare către guvern pentru a continua pe drumul consolidării fiscale.

Aurelian Dochia: În momentul de faţă, noi nu suntem într-o relaţie în care să avem nevoie de sprijin din partea Fondului Monetar Internaţional, aşa că avem libertatea de a decide ce măsuri trebuie să luăm, dar nişte mesaje de susţinere şi de încurajare cred că sunt necesare şi vor fi transmise.

La finalul vizitei, misiunea FMI anticipează că va susţine o conferinţă de presă în care să prezinte rezultatele discuţiilor cu autorităţile şi mediul privat din România.

Rador/FOTO IMF

