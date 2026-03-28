Noi prevederi pentru șoferii care solicită reducerea perioadei de suspendare a permisului

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:40

Șoferii care solicită reducerea perioadei de suspendare a permisului trebuie să demonstreze că au achitat toate obligațiile de plată către bugetul local și nu doar amenda primită pentru fapta care a dus la suspendarea dreptului de a conduce.

Tot de vineri s-a extins lista faptelor pentru care se poate achita jumătate din amendă în 15 zile.

Pe lângă contravențiile rutiere, acum au același regim amenzile pentru încălcări ale legislației referitoare la adunările publice, liniștea publică, paza obiectivelor și persoanelor, regimul armelor și munițiilor, precum și cel al materialelor explozive.

