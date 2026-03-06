Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)

6 martie 2026





Nicușor Dan: Vizită oficială în Polonia, în cursul căreia ne-am întâlnit cu președintele, cu primul-ministru și cu șefii celor două camere ale Parlamentului. Discuții comune cu fiecare dintre ei pe patru teme importante: securitate, economie, relații externe și Uniunea Europeană.

România și Polonia au caracteristici similare

Încep prin a spune că România și Polonia au în acest moment caracteristici similare. Sunt țări mari pe frontiera de est, implicate în NATO, țări care au profitat, care s-au dezvoltat în urma aderării la Uniunea Europeană, țări care încurajează partenerii transatlantici, inclusiv în interiorul Uniunii, și țări care pot să profite din faptul că au pe foarte multe domenii o viziune comună, inclusiv în interiorul Uniunii, pe ceea ce înseamnă competitivitate, în raportarea la strategiile verzi ale Uniunii.

Achiziții comune de armament

Pe zona de securitate, deja există o colaborare între armatele noastre. Noi suntem prezenți în Polonia, trupe poloneze sunt prezente în România. Am vorbit de achiziții comune, am vorbit de a fructifica împreună programul SAFE, Polonia este prima țară ca volum, România este a doua, am vorbit, cum am zis, de producții comune.

Am vorbit de forumul B9 care va avea loc în București, și, după cum știți, este o inițiativă a României, a Poloniei începută acum aproximativ 10 ani. Și am vorbit de colaborare, ne interesează foarte mult, după cum știți, Marea Neagră, așa cum Polonia este interesată de Marea Baltică, și de un schimb de experiențe pe cum să facem acel hub de securitate la Marea Neagră, care este important pentru România.

Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE

Pe zona economică, Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE. Am vorbit de cum să dezvoltăm investițiile de oportunitări comune de investiții.

100 de companii poloneze interesate de dezvoltarea relațiilor cu România

Am uitat, menționez că, în urmă cu două ore, am participat și la un forum de afacerie româno-polonez cu peste 100 de companii poloneze interesate de dezvoltarea relațiilor cu România. Am vorbit de ședința viitoare comună a celor două guverne, ocazie cu care să facem și un mare forum de afaceri.

Aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană

Pe partea de politică externă am vorbit foarte mult de Moldova și de Ucraina și de procesul de aderare al fiecăreia, de Ucraina, evident, de sprijinul pe războiul care este în desfășurare. Iar pe partea de Uniunea Europeană, politici europene, de interesul nostru pentru viitorul cadru financiar multianual, lucru pe care l-am spus de mai multe ori, Europa trebuie să devină competitivă, și e foarte bine că Europa își propune să pună mulți bani pe inovare și pe concursuri care să ducă în zona de cercetare-inovare, numai că asta nu trebuie să adâncească decalajul între țări mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate și trebuie să găsim niște criterii astfel încât bani pentru cercetare-dezvoltare se ducă și către țări mai puțin dezvoltare.

Cam atât, din perspectiva mea. După cum știți, prima doamnă are un proiect, „România în lumină”, cu mai multe componente sociale. Una din componentele acestea, în parteneriat inclusiv cu Ministerul Sănătății din România, este atacarea problemei adicțiilor, în special la copii și tineri și s-a întâlnit cu Centrul Național Polonez pentru prevenirea adicțiilor și cu o fundație care se ocupă de același lucru pentru copii.

În rezumat, Polonia și România, acționând împreună, au multe oportunități pe toate planurile – securitate, economic, politic și tipul acesta de întâlniri oferă o deschidere pentru alinieri viitoare, cu beneficii pentru ambele țări.

