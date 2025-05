Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat, astăzi, „Raportul de diagnostic al Educaţiei şi Cercetării din România”

Publicat de letitia, 19 mai 2025, 18:01

Bugetul pentru cercetare, dezvoltare şi inovare este insuficient, iar evaluarea unităţilor din domeniu va fi încheiată până la sfârşitul anului, a anunţat, luni, ministrul Educaţiei, Daniel David.

El a prezentat ‘Raportul de diagnostic al Educaţiei şi Cercetării din România. Realizările prezente şi implicaţii pentru noi reforme în domeniu (Raportul QX)’.

‘Noi avem un sistem de cercetare, dezvoltare, inovare foarte fragmentat. Teribil de fragmentat. (…) O altă cauză pentru lipsa de performanţă sau performanţa scăzută în sistemul nostru de CDI este, sigur, bugetul, care este insuficient şi este cu adevărat impredictibil. Deja este o ruşine naţională să tot spui în fiecare an că ţinta este 1% din Produsul Intern Brut pentru cercetare plus 1% din mediul privat. Deci, ar trebui să mergem spre 2%. Şi tu nici măcar să nu te apropii de astfel de valori. Eu pot înţelege că ţara merge prost, mai avem crize socio-economice, pot înţelege asta. (…) Trebuie să înţelegem că dacă nu asigurăm bugetul necesar plus predictibilitate, cercetarea este afectată şi nu poţi să o faci la un nivel foarte serios. (…) Pe scurt spus, bugetul este fundamental şi dacă nu înţelegem acest lucru… Nu-i vorba că vrem bani mai mulţi, vrem cât ne-am angajat şi vrem să fie predictibilă creşterea şi îndreptarea spre acea ţintă’, a explicat ministrul David, la prezentarea raportului.

El a amintit că a demarat, în luna mai, evaluarea tuturor unităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare din România, subliniind că cine nu participă la această evaluare nu ar trebui să mai aibă acces la fonduri publice.

‘Cine nu participă la această evaluare nu ar trebui să mai aibă acces la fonduri publice, nici prin alocare directă, nici prin competiţie. E ok că nu vrei să participi, dar dacă eşti instituţie publică sau din domeniul public şi nu vrei să participi, atunci este o problemă. Te autofinanţezi. Aştept ca să avem această evaluare a tuturor unităţilor de cercetare-dezvoltare. Se face în baza unei legi care a fost aprobată, a fost un lucru foarte bun, făcut de miniştrii anteriori în zona de cercetare-dezvoltare-inovare, prin PNRR. Eu ce am făcut? Am adus actele subsecvente şi nuanţez criteriile şi grăbesc procesul, să mă asigur că până la sfârşitul anului încheiem această evaluare, astfel încât ţara, ca să spun aşa, o să ştie ce actori are şi cum sunt clasificaţi în trei categorii’, a precizat ministrul Educaţiei.

A adăugat că va fi vorba despre trei categorii, în funcţie de criteriile de performanţă.

‘Prima categorie: unităţi de cercetare, dezvoltare, inovare performante – aş vrea să susţinem poziţii de cercetare pe perioadă nedeterminată, în zona de senioritate şi în zone strategice şi acele poziţii pentru tineri. (…) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care vor fi în această categorie vor trebui să fie legate de strategiile de dezvoltare ale ţării. Nu avem nevoie de institute naţionale dacă nu contribuie la strategiile de dezvoltare ale României. Sunt institute bune, sunt multe care cred că vor fi în această categorie şi aş vrea ca acele institute naţionale, care se leagă de strategia sau de strategiile din diverse domenii de dezvoltare a ţării, să nu mai aibă probleme cu banii’, a spus David.

A doua categorie se referă la cele de cercetare, dezvoltare, inovare care sunt funcţionale, dar nu au indicator de performanţă, de excelenţă, care vor trebui să facă ceva, în sensul că de la buget nu o să primească susţinere pe perioadă nedeterminată pentru diverse poziţii, decât la nivel de senioritate sau dacă vor confirma individual excelenţa.

‘Şi a treia categorie – unităţi de cercetare, dezvoltare, inovare care nu se ridică la nivelul unor standarde minimale pe care le aşteptăm în domeniu. În urma acestei evaluări, ce va trebui să facem? Să concentrăm aceste unităţi de cercetare, dezvoltare, inovare între ele. Adică, mă aştept ca cele care sunt în categoria 2 sau în categoria 3 să intre în structuri comune cu cele din categoria 1 sau între ele, în ideea de a concentra resursele şi a stimula performanţa. Nu mai putem avea această fragmentare, fiindcă cheltuim bani publici şi aşa puţini, care nu ajung în zona de excelenţă prin faptul că noi dăm puţin la mulţi. Cercetarea, dezvoltarea, inovarea nu pot funcţiona aşa’, a subliniat ministrul Educaţiei.

El a anunţat, în context, că trebuie schimbat sistemul, pentru că ‘nu se poate sta doar în acele grupuri, acei oameni, acele câteva instituţii care funcţionează bine’.

‘Pentru a face aceste schimbări, cu siguranţă va trebui să facem schimbări la nivel de lege. Legea cercetării funcţionează din 2003. Avem o lege a cercetării care se bazează pe ordonanţă de guvern din 2002, ceea ce este inacceptabil să existe astăzi, când tu vrei să spui că dinamica de cercetare, dezvoltare şi inovare trebuie să fie de alt tip. Schimbări la nivel de lege, la nivel de hotărâri de guvern şi la nivel de ordin de ministru. Sunt lucruri fundamentale pe care, dacă nu le facem, vom rămâne în forma pe care o avem acum, cu riscul de a deveni o colonie tehnologică şi ştiinţifică’, a transmis Daniel David. (AGERPRES/FOTO Edupedu.ro)