Ministrul Daniel David: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie

Publicat de Ciumac Natalia, 2 septembrie 2025, 18:32

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie şi că vor intra în sălile de clasă, însă, probabil, în unele unităţi de învăţământ vor avea loc diferite forme de ‘boicot’, în contextul grevelor anunţate de sindicate.

‘Mesajul meu către părinţi, către elevi şi profesori este că dincolo de controversele care există inevitabil în acest moment în domeniul nostru, de supărările pe care le avem unii sau ceilalţi, toţi ştim că în final contează interesul copiilor. Sunt convins că elevii vor fi primiţi şi aşteptaţi la şcoli. (…) Copiii vor fi aşteptaţi la şcoală şi sunt convins că vor intra în sala de clasă, însă, după aceea, în diverse şcoli probabil să aibă loc forme diferite de boicot. Sau să nu existe deloc boicot. (…) Sunt convins că copiii care merg la şcoli vor fi primiţi în şcoli’, a afirmat ministrul la Antena 3 CNN.

El a spus că fiecare director va stabili ce festivitate face pe 8 septembrie sau dacă vor intra copiii direct în sala de clasă.

Daniel David va trimite o adresă către directorii unităţilor de învăţământ, astfel încât aceştia să anunţe părinţii ce se întâmplă cu începutul anului şcolar.

‘Cred că responsabilitatea asta le revine în primul rând directorilor (să anunţe părinţii – n.r). (…) Cer asta tuturor directorilor să o facă şi vom trimite şi o adresă în acest sens – părinţii să ştie ce să facă în data de 8. Cred, aceasta este speranţa mea, că indiferent de formele de protest, copiii vor merge la şcoală, vor fi primiţi în sala de clasă. Iar după aceea (profesorii – n.r.) se pot exprima în diverse şcoli, diverse clase, diverse forme de protest. (…) Legătura şi mesajul trebuie să vină de la directorul de unitate şcolară, care o să spună foarte clar ce se întâmplă în unitatea şcolară respectivă, de acolo trebuie să se afle informaţia de către părinţi. Mă îndoiesc că vor fi unităţi şcolare care vor respinge prezenţa copiilor în şcoli’, a susţinut ministrul Daniel David.

Luni, sindicatele din Educaţie au transmis că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

În acest context, le-au adresat elevilor, părinţilor şi studenţilor rugămintea de a nu-i blama, întrucât protestul dascălilor este unul pentru ‘stoparea acestor măsuri abuzive ale Guvernului’.

‘Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţia Naţională Sindicală ‘Alma Mater’, în semn de revoltă faţă de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educaţional ce provoacă în învăţământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni’, a fost mesajul sindicaliştilor într-un comunicat remis presei.

Sindicaliştii susţin că acţiunile urmăresc să atragă atenţia asupra obligativităţii soluţionării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi asupra faptului că salariaţii din educaţie resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învăţământ – dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educaţiei. (AGERPRES/Imagine ilustrativă: Radio Iași)