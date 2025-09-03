Ministerul Energiei are în vedere 5 măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică să scadă cu 25%

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 11:17

Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică în România să scadă cu 25%, afirmă ministrul de resort, Bogdan Ivan.

Acesta a explicat, într-o conferinţă de presă, că, în momentul de faţă, preţul este de 1,50 lei pentru un kWh, când media europeană este de 1,28 lei pentru un kWh.

Ministerul Energiei a declarat că durata de implementare este de şase luni sau maxim un an până când scăderea preţurilor se va vedea în facturile la energia electrică. Ministrul Bogdan Ivan spune că voucherele în valoare de 50 de lei lunar, acordate celor cu venituri mai mici de 1950 de lei pe lună, ar trebui să ajungă în scurt timp la beneficiari, astfel încât ei să îşi poată plăti facturile, fără penalităţi.

Bogdan Ivan: Depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii, cât şi dacă cei de la primărie sau de la poştă i-au înscris în platforma informatică. Ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicaţia informatică, să avem legătura cu operatorii care să îşi actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism, am făcut deja. Am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii că ştiu ce au de făcut şi că vor trimite la timp aceste vouchere pentru ca oamenii să îşi poată plăti la timp facturile, fără penalităţi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro