Medicii atrag atenţia asupra respectării medicaţiei în cazul pacienţilor hipertensivi

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:21

Nerespectarea medicaţiei în cazul pacienţilor hipertensivi creşte riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, au atras atenţia vineri medicii cardiologi, cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Aderenţei la Tratament.

Vicepreşedintele Societăţii Române de Cardiologie, profesor doctor Elisabeta Bădilă, a vorbit despre importanţa administrării constante a medicamentelor prescrise: Trebuie să ştim că medicamentele nu vindecă hipertensiunea, ci o ţin sub control, iar întreruperea lor poate duce la creşteri periculoase ale tensiunii arteriale, pentru că, de fapt, aderenţa la tratament înseamnă protecţie pe termen lung pentru creier, inimă, rinichi şi vase. Aderenţă înseamnă să luăm medicamentele la orele pe care le-am stabilit anterior de comun acord medic-pacient, în dozele corecte, să nu întrerupem tratamentul fără sfatul medicului şi să mergem la controale regulate, să înnoim periodic prescripţia.

Declaraţia a fost consemnată de reporterul RRA Adriana Turea.

