Marcu(ASF): Propunerea de HG privind limitarea tarifelor RCA se va aproba în perioada următoare

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind limitarea, pe o perioadă limitată, a tarifelor RCA va fi aprobată în perioada imediat următoare, însă ar fi fost de dorit ca piaţa să fie cea care să regleze tarifele, a declarat, joi, la o conferinţă organizată de Institutul de Studii Financiare, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu.

‘Ne confruntăm, şi poate că e prea mult spus ne confruntăm, dar nu reuşim de o bună perioadă de timp să găsim soluţii la o chestiune care contaminează imaginea acestei autorităţi şi mă refer la acest produs social RCA. (…) În ultimul timp a fost o propunere a Autorităţii de Supraveghere Financiară, o propunere de Hotărâre de Guvern prin care încercăm să limităm într-un fel, pe o perioadă determinată, tarifele acestui produs pentru a proteja populaţia. La început am avut o întâlnire cu actorii din piaţă, care vând acest produs. I-am rugat ca dumnealor să găsească soluţii, nişte ajustări fine, astfel încât să găsească soluţie de protecţie a populaţiei în perioada de faţă, având în vedere că preţurile peste tot au crescut foarte mult, inflaţia creşte şi atunci populaţia nu mai are nevoie de încă un necaz în plus. Nu s-au găsit, probabil că n-au avut soluţii. Am găsit noi această soluţie de avarie şi să propunem Guvernului limitarea tarifului acestui produs. În perioada imediat următoare se va şi aproba pe o perioadă determinată, timp în care va trebui să găsim soluţiile necesare astfel încât să ajustăm piaţa’, a explicat Nicu Marcu.

El a subliniat că se doreşte înfiinţarea unei companii de asigurări de stat şi şi-a exprimat speranţa ca, în timpul valabilităţii HG, aceasta să devină operaţională.

‘Ne dorim, aşa cum scrie în lege, pentru că din 2017 e prevăzut în lege, înfiinţarea unei companii de stat. Paşii sunt destul de mici, dar sper ca în timpul în care această Hotărâre de Guvern îşi va face prezenţa în societate, această companie să funcţioneze, să fie operaţională şi în acest fel să se regleze lucrurile’, a spus preşedintele ASF.

Nicu Marcu a semnalat că ‘era de dorit ca piaţa să regleze tarifele’, dar în piaţa din România funcţionează destul de puţine companii pe această zonă.

‘Noi am încercat să atragem şi alte companii din alte state pe diverse zone din asigurări. Unele dintre ele au venit (…), ne dorim să vină şi altele. Cu cât sunt mai multe, cu atât concurenţa va fi mai mare şi credem că tarifele vor fi mai mici’, a punctat şeful ASF.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat, la jumătatea acestei luni, că proiectul privind limitarea tarifelor la RCA este la avizat Consiliul Concurenţei. Întrebat dacă preţurile vor fi plafonate, el a spus că proiectul este în dezbatere publică şi se va lua o decizie după ce vine avizul autorităţii de concurenţă.

Ministerul Finanţelor a lansat, în februarie, în dezbatere, pe site-ul propriu, proiectul de Hotărâre care vizează limitarea temporară, pentru şase luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA. Pentru persoanele fizice, limitarea tarifului maximal este justificată prin plafonarea la nivelul tarifului de referinţă publicat de către ASF, iar pentru persoanele juridice limitarea la tariful utilizat la încheierea contractelor RCA prin intermediul mecanismului asiguratului cu risc ridicat, adică tariful de referinţă publicat de către ASF înmulţit cu factorul N.

