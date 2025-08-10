Lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, reactualizată săptămâna viitoare

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025

Săptămâna viitoare se va reactualiza lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, prevede procedura de constituire a normelor didactice pentru învăţământul preuniversitar în viitorul an şcolar.

Documentul, apărut în urma aplicării măsurilor adoptate prin Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare, a fost publicat în Monitorul Oficial. Profesorii sunt foarte nemulţumiţi, însă, şi ameninţă că nu vor înceta protestele.

Adriana Leu are detalii: Din 8 septembrie, în atribuţiile cadrelor didactice pentru învăţământul primar se vor regăsi obligatoriu două ore pe săptămână de pregătiră remedială, iar personalul de conducere nu va putea fi plătit cu ora pentru activităţi didactice de predare. Săptămâna viitoare, fiecare unitate de învăţământ trebuie să revizuiască lista disciplinelor opţionale, să încadreze personalul didactic de predare şi să soluţioneze cererile de completare a normei. Documentul mai prevede că, după ce se va stabili numărul total de ore pentru fiecare disciplină, se va realiza încadrarea cadrelor didactice, în ordine, ţinându-se cont de mai multe criterii. Măsurile din aşa-numitul Pachet fiscal bugetar au provocat nemulţumirea cadrelor didactice, care au protestat deja, timp de mai multe zile, în faţa Ministerului Educaţiei şi au anunţat că îşi vor striga nemulţumirile până la începerea anului şcolar, când iese programat un miting de amploare. Profesorii şi învăţătorii sunt nemulţumiţi, printre altele, de creşterea normei didactice cu două ore, măsură care, spun ei, va lăsa numeroase cadre didactice pe dinafară pentru că nu îşi vor putea acoperi norma sau le va forţa să pierdă bani şi timp pe drum pentru a preda la mai multe unităţi de învăţământ. O altă nemulţumire este legată de creşterea numărului de elevi în clase, ceea ce va scădea calitatea actului educaţional, atrag atenţia profesorii, care critică şi decizia de comasare a creşelor, grădiniţelor, şcolilor şi liceelor care nu au suficient de mulţi copii.

