INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 17 judeţe, până la ora 12:00

Publicat de Andreea Drilea, 1 decembrie 2025, 09:22

Hidrologii au emis duminică o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până luni, la ora 12:00, pentru râuri din bazinele hidrografice: Desnăţui, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea, aferente unul număr de 17 judeţe.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Atenţie în bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin superior (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu pe sectorul aval S.H. Filiaşi – amonte S.H. Podari (judeţele: Gorj şi Dolj), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni, Teleorman (afluent al râului Vedea) – judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman, râul Argeş pe sectorul aval confluenţă cu râul Râul Doamnei – amonte Ac. Mihăileşti (judeţele: Argeş şi Giurgiu), Neajlov (afluent al râului Argeş) – judeţele: Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu, Sabar (afluent al râului Argeş) – judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Ilfov şi Giurgiu, râul Ialomiţa pe sectorul aval S.H. Băleni – amonte S.H. Ciochina (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi Ialomiţa), Prahova – bazin aval S.H. Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Râmnicu Sărat (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna (judeţul Vrancea), Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui, şi Galaţi), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (judeţele: Vaslui şi Galati), râurile din judeţul Tulcea şi din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menţionate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate. AGERPRES/FOTO arhivă ISU BT

