Începe a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu”

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 09:04

A 27-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” începe în această seară în capitală.

Vor participa peste 4.000 de artişti din România şi din întreaga lume, care vor susţine aproximativ 100 de concerte şi spectacole.

Radio România este coproducător al festivalului.

Pentru ascultătorii din ţară şi din lume Radio România asigură şi o parte importantă din transmisiunile in direct, pe canalele specializate, a precizat ieri directoarea Centrului Proiecte Culturale şi Evenimente al Societăţii Române de Radiodifuziune, Liliana Staicu.

Liliana Staicu: În acest an, 63 de concerte din festival vor putea fi ascultate la Radio România Muzical, cele care sunt transmise live, mai precis 34, urmând a fi preluate şi de Radio România Cultural. Cele care vor fi înregistrate, 29 de concerte, vor fi disponibile la Radio România Muzical după încheierea festivalului, deci practic din 22 septembrie continuăm festivalul, ascultând concerte din acest eveniment care nu au putut fi difuzate live.

Festivalul Internaţional „George Enescu” are loc până pe 21 septembrie. (Rador/ FOTO Alexandru „Ciumpy” Dolea/Radio România)