Ilie Bolojan: S-a găsit o soluţie ca pachetul social să fie susţinut de coaliţie; dezbaterile pe buget – reluate după-amiază

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 12:00

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că s-a găsit o soluţie ca pachetul social să fie susţinut de coaliţie, menţionând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care ţineau de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe.

Bolojan a anunţat că dezbaterile asupra bugetului vor fi reluate în această după-amiază.

‘Aveam responsabilitatea să deblocăm discuţiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă şi ţinând cont de situaţia bugetară, de criza care ţine de războiul din Golf şi de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinut de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima – să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori’, a declarat Bolojan, după şedinţa coaliţiei.

El a spus că, în aceste condiţii, vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisiile de buget. ‘Şi după parcurgerea dezbaterilor, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen şi în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul. Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante’, a afirmat premierul. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Actrița Dorina Lazăr – Premiul pentru întreaga carieră la Premiile Gopo 2026
Naţional joi, 19 martie 2026, 13:45

Actrița Dorina Lazăr – Premiul pentru întreaga carieră la Premiile Gopo 2026

Actrița Dorina Lazăr va primi Premiul pentru întreaga carieră în cadrul Galei Premiilor Gopo 2026. Distincția celebrează un parcurs actoricesc...

Actrița Dorina Lazăr – Premiul pentru întreaga carieră la Premiile Gopo 2026
Cota de intervenţie preventivă pentru ursul brun
Naţional joi, 19 martie 2026, 11:01

Cota de intervenţie preventivă pentru ursul brun

Cota de intervenţie preventivă pentru ursul brun va fi, anul acesta, de 859 de exemplare, prevede o propunere legislativă adoptată, miercuri, de...

Cota de intervenţie preventivă pentru ursul brun
METEO: Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe județe
Naţional joi, 19 martie 2026, 10:18

METEO: Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe județe

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 19-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe județe
Şedinţa coaliţiei de guvernare a început la Palatul Parlamentului
Naţional joi, 19 martie 2026, 09:45

Şedinţa coaliţiei de guvernare a început la Palatul Parlamentului

UPDATE – Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit joi dimineaţă la Palatul Parlamentului pentru a încerca deblocarea dezbaterilor pe tema...

Şedinţa coaliţiei de guvernare a început la Palatul Parlamentului
Naţional joi, 19 martie 2026, 09:01

Ministrul de finanţe susţine că nu există pericolul sistării plăţilor curente ale statului privind pensiile şi salariile

Ministrul de finanţe, Alexandru Nazare, spune că nu există pericolul sistării plăţilor curente ale statului privind pensiile şi salariile,...

Ministrul de finanţe susţine că nu există pericolul sistării plăţilor curente ale statului privind pensiile şi salariile
Naţional joi, 19 martie 2026, 06:50

Ambulatoriul de specialitate şi medicina de familie, priorităţi în strategia MS

Ambulatoriul de specialitate şi medicina de familie devin priorităţi în strategia Ministerului Sănătăţii, în încercarea de a reduce...

Ambulatoriul de specialitate şi medicina de familie, priorităţi în strategia MS
Naţional joi, 19 martie 2026, 06:25

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal

Bugetul pentru programele naţionale de sănătate dedicate screeningului şi prevenţie ajunge în acest an la 1,2 miliarde de lei faţă de 900 de...

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal
Naţional miercuri, 18 martie 2026, 23:26

(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia

UPDATE – Scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate în urma scufundării, ieri, a unui remorcher la 8,6 km în largul...

(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia