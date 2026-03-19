Ilie Bolojan: S-a găsit o soluţie ca pachetul social să fie susţinut de coaliţie; dezbaterile pe buget – reluate după-amiază

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 12:00

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că s-a găsit o soluţie ca pachetul social să fie susţinut de coaliţie, menţionând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care ţineau de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe.

Bolojan a anunţat că dezbaterile asupra bugetului vor fi reluate în această după-amiază.

‘Aveam responsabilitatea să deblocăm discuţiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă şi ţinând cont de situaţia bugetară, de criza care ţine de războiul din Golf şi de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinut de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima – să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori’, a declarat Bolojan, după şedinţa coaliţiei.

El a spus că, în aceste condiţii, vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisiile de buget. ‘Şi după parcurgerea dezbaterilor, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen şi în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul. Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante’, a afirmat premierul. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro