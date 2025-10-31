Evenimentele aniversare Radio România Iași în Italia au debutat la Torino

Publicat de Lucian Bălănuţă, 31 octombrie 2025, 15:18



Seria evenimentelor organizate în Italia cu prilejul aniversării a 84 de ani de la înființarea Radio România Iași a debutat astăzi cu o reuniune oficială găzduită de Consulatul General al României la Torino, sub conducerea consulului general, Excelența Sa dr. Cosmin Dumitrescu.

Radio România Iași a fost reprezentat de redactorul Petronela Cotea-Mihai, inițiatoarea turneului aniversar de la Torino și Milano. La reuniunea de deschidere au mai participat consulul Cătălin Toncu și jurnalista Luiza Diculescu Dinică, președinte al Grupului de Inițiativă UZPR Italia.

În cadrul întâlnirii, consulul general dr. Cosmin Dumitrescu a subliniat rolul deosebit pe care radioul public îl are în informarea corectă și echilibrată a publicului, adresând totodată un mesaj de felicitare echipei Radio România Iași pentru profesionalismul și încrederea de care s-a bucurat de-a lungul timpului.

Oficialul a acordat un interviu în exclusivitate pentru Radio România Iași, în care a anunțat noi inițiative ale Consulatului General al României la Torino, menite să continue direcțiile de susținere a românilor din diaspora și de promovare a colaborării bilaterale România–Italia.

În semn de prețuire pentru colaborarea constantă și sprijinul acordat proiectelor culturale și comunitare, Radio România Iași a conferit Placheta Aniversară Excelenței Sale, dr. Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino.