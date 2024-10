Cîţu: Aş vrea să văd în fiecare weekend evenimente legate de vaccinare; este importantă şi implicarea prefecţilor

Premierul Florin Cîţu a cerut, marţi, prefecţilor să se implice în campania de vaccinare împotriva COVID-19, menţionând că ar vrea să vadă mai multe evenimente legate de vaccinare în oraşe şi municipii în fiecare weekend.

‘Campania de vaccinare ne scoate din pandemie şi ne aduce la normalitate. Am avut o discuţie cu aleşii locali, primarii de municipii, comune, oraşe şi preşedinţii CJ şi am cerut şi acolo implicare şi aş vrea să văd şi la dumneavoastră. Cred că este important să lucraţi împreună cu primarii, cu DSP-urile, (…) aş vrea să văd în fiecare weekend, în municipii, în oraşe cât mai multe evenimente legate de vaccinare. Trebuie să accelerăm această campanie. Timişoara a dat un exemplu foarte bun. Avem deja două centre drive-thru, unul la Cluj şi unul la Deva. Am început şi centrele de vaccinare mobile, avem dozele necesare, trebuie să împingem campania de vaccinare în toate zonele României şi este important să vă implicaţi şi dumneavoastră, la nivelul prefecţilor şi instituţiilor statului’, a transmis Cîţu la videoconferinţa cu prefecţii şi şefii structurilor teritoriale ale MAI.

El a adăugat că toată lumea trebuie implicată pentru a avea o campanie de vaccinare de succes, menţionând că este optimist că românii se vor vaccina.

‘De aceea, după ce trece acest weekend – şi suntem concentraţi pentru a avea un weekend bun -, trebuie să punem toate resursele în avea o campanie de vaccinare de succes. Vă spun de fiecare dată: nu este un moft, un obiectiv al acestui Guvern de a avea o campanie de vaccinare de succes, este singura soluţie pentru a reveni la normalitate şi trebuie să ne implicăm cu toţii. Depinde de noi toţi pentru a reveni la normalitate. Contrar opiniilor pesimiste, eu sunt optimist: avem dozele, ştiu că românii vor să se întoarcă la o viaţă normală în care să poată să meargă şi în concediu, şi la restaurante, şi la teatru fără mască, şi să fie împreună cu cei dragi. Deci, noi oferim resursele şi sigur românii se vor vaccina’, a spus Florin Cîţu. AGERPRES