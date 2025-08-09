Circulație îngreunată în Pasul Tihuța din cauza unor lucrări

Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 08:35

Traficul auto este îngreunat pe anumite tronsoane de pe DN17 în Pasul Tihuța, din cauza unor lucrări de asfaltare.

Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizările temporare de restricții.

De luna trecut au început intervențiile între localitățile Mureșenii Bârgăului și Piatra Fântânele, de pe raza comunei Tiha Bârgăului.

DN17 face legătura între Transilvania și Bucovina prin Pasul Tihuța.

Rador/FOTO imagine ilustrativă