Camera Deputaților: Tichete de sportiv pentru copiii şi juniorii legitimaţi la structuri sportive

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede introducerea de la 1 ianuarie 2023 a ‘tichetelor de sportiv’ pentru copiii şi juniorii legitimaţi la structuri sportive, cu care aceştia vor putea să achiziţioneze articole şi echipamente sportive, suplimente nutritive sau vor putea face recuperare medicală.

S-au înregistrat 237 voturi ‘pentru’ şi 18 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, în sensul introducerii ‘tichetelor de sportiv’, reprezentând bonuri de valoare destinate exclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de performanţă la nivel de copii şi juniori.

‘Copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive înfiinţate conform prezentei legi şi care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă şi beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice denumite tichete de sportiv. Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României şi sunt destinate achiziţiei de articole şi echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localităţi, suplimente nutritive sau recuperare medicală’, prevede proiectul.

Fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei. Tichetul va fi valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele: a) emitentul şi datele sale de identificare; b) valoarea nominală a tichetului de sportiv; c) spaţiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui şi a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv; d) interdicţia de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activităţii sportive; e) seria şi numărul legitimaţiei de sportiv cu menţionarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat şi categoria de vârstă; f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive şi ale Ministerului Sportului, mai stabileşte proiectul adoptat.

Potrivit proiectului, tichetul de sportiv va avea o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii şi nu va putea fi înlocuit cu alte forme de venit oferite de structurile sportive.

Legea se aplică începând cu 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului.

