(AUDIO) Vameșii aduc un omagiu colegilor pierduți și trag un semnal de alarmă privind condițiile de muncă

Vameșii aduc un omagiu colegilor pierduți și trag un semnal de alarmă privind condițiile de muncă

Publicat de Andreea Drilea, 25 iunie 2025, 10:59

Angajații Autorității Vamale Române vor păstra astăzi, în jurul prânzului, un moment de reculegere în memoria colegilor care au decedat prematur, fiind încă în activitate.

Acțiunea se va derula inclusiv la punctele vamale de la granița cu Ucraina și Republica Moldova.

Personalul vamal va ieși în fața fiecărei unități pentru a aduce un gest de recunoștință celor care le-au fost alături în cariera profesională.

Potrivit instituției, în ultimii ani, mai mulți angajați au murit în timpul serviciului, pe fondul unor condiții de muncă dificile.

Reprezentanții personalului semnalează degradarea clădirilor, lipsa investițiilor și un deficit de personal menținut ani la rând, după cum a precizat preşedintele organizaţiei sindicale, Voinea Negoiţă. Acesta a subliniat, pentru Radio Iași, că cea mai gravă situație se înregistrează la Vama Albița din județul Vaslui: ”Sunt 3000 și ceva de angajați, ceea ce reprezintă aproape jumătate câți are Bulgaria și aproape o treime cât are Polonia. Bulgaria are jumătăte din populație și teritoriul nostru, Polonia să zicem că are undeva la dublu față de România. Pe de altă parte este vorba și de condițiile de muncă. Clădiri construite acum câțiva zeci de ani în România, acestea la momentul prezent nu au nici măcar resurse pentru întreținerea lor curentă. De-a lungul timpului a fost disponizat personal vamal. La momentul actual, lucrătorii vamali îndepliesc mai multe atribuții, chiar și pentru două funcții de bază. Cea mai gravă situație este la Albița, cel mai mare birou vamal de la frontiera cu Moldova, unde au niște condiții destul de dificile. Sunt niște programe, în prezent, prin care se prevede reabilitarea biroului vamal, dar ele durează și probabil că vor mai trece câțiva ani.”

