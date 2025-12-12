Aproape 130.000 de persoane au semnat, până acum, o petiţie prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 16:34

Aproape 130.000 de persoane au semnat, până în această după-amiaza, în 48 de ore de la lansare, o petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei.

Petiţia a fost lansată de Comunitatea Declic şi Funky Citizens şi vine după ancheta Recorder, care acuză existenţa unui grup de interese piramidal, care ar controla sistemul judiciar românesc, blocând dosare de corupţie, mutând magistraţi şi sancţionându-i pe cei integri.

Printre solicitările iniţiatorilor petiţiei se numără revenirea la competenţa parchetelor obişnuite pentru anchetarea magistraţilor şi desfiinţarea Serviciului de Anchete Speciale, care a făcut zero dosare şi care oferă impunitate magistraţilor.

De asemenea, este solicitată demiterea şefului DNA, Marius Voineag, şi a procurorului general Alex Florenţa.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

