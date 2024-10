825 de copii au murit în primele 9 luni din 2020, înainte de a împlini un an.

Anual, peste 1.200 de familii trăiesc această dramă

Sandu Gruia dă voce nou-născuților, în campania Salvați Copiii

 825 de copii nu au trăit până la primul tort aniversar, în primele nouă luni ale lui 2020

 Numărul deceselor materne a crescut, în primele 9 luni din 2020, față de aceeași

perioadă a lui 2019

 21 de secții de neonatologie și ATI neonatală din 13 județe au trimis solicitări urgente,

pentru peste 130 de echipamente medicale.

 Salvați Copiii România intensifică dotarea secțiilor de ATI neonatală și a maternităților

și lansează Prima aniversare , o campanie în care noi schimbăm povestea copiilor în risc

de a nu împlini un an.

București, 20 aprilie 2021: Mortalitatea infantilă e o dramă deopotrivă familială și socială.

În cifre absolute, 825 de copii au murit înainte de a împlini un an, în primele nouă luni ale

anului trecut: 369 de copii care au venit pe lume în mediul urban și 454 din mediul rural.

Anual, România pierde aproximativ 1.200 de copii până într-un an, de cele mai multe ori

pentru că maternitățile și secțiile de terapie neonatală sunt dotate cu aparatură veche,

depășită în performanță și insuficientă.

În acest moment, 21 de unități medicale din 13 județe au nevoie de 130 de echipamente și

aparatură medicală, în valoare totală de aproape 1.500.000 de euro.

Totodată, datele furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică arată că numărul născuţilor

vii şi natalitatea au scăzut, de la 147.388 de născuţi vii în primele 9 luni din 2019 la 131.967 de

născuţi vii în aceeași perioadă a anului 2020.

O creștere îngrijorătoare se remarcă în ceea ce privește decesele materne, în primele 9 luni ale

anului 2020 – 15 cazuri, față de 11 cazuri în 2019. Dintre acestea:

 9 decese prin risc obstetrical direct (4.3‰)

 5 decese prin risc obstetrical indirect (1.8‰)

 1 deces prin avort

 2 cazuri de deces matern colateral.

Pentru a corecta cauzele prevenibile ale deceselor în primele luni de viață, Organizația

Salvați Copiii România dă startul campaniei Prima aniversare , pentru ca viețile copiilor

născuți prematur să nu fie pierdute din cauza lipsei de aparatură medicală performantă.

Actorul Sandu Gruia este cel care dă voce copiilor pentru care viața depinde de dotarea

unităților medicale cu aparatură performantă.

“Datele de mai sus sunt cu adevărat tragice, și de-aici a pornit și ideea campaniei. Cum să facem

ca oamenii să le conștientizeze în cel mai emoționant mod cu putință, cum putem trezi o empatie

puternică, instantanee?” ne-a declarat Eugen Suman, Director de Creație MAINSTAGE | THE

AGENCY. “Povestea pe care am ilustrat-o prin tortul cu lumânarea care rămâne nesuflată e una

pe care, ca părinte, ca om, nu vrei să o mai trăiască nimeni. Și-atunci când știi că implicarea ta

poate salva nenumărate vieți micuțe nu mai stai pe gânduri” a adăugat acesta.

CONTEXT

În 2021, Organizația Salvați Copiii România a extins programul de combatere a mortalităţii

infantile și în secţiile de pediatrie din spitalele din ţară, afectate de o subfinanţare acutizată în

contextul pandemiei.

Primele intervenţii de urgenţă au fost făcute în județul Mureș, la Institutul de Urgență pentru Boli

Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

și Spitalul Clinic de Urgență Mureș, în București, la Maternitatea Bucur, în județul Mehedinți la

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin și în Tulcea, la Spitalul Județean de Urgență

Tulcea.

Totodată, printr-un record de solidaritate socială, Salvați Copiii România a reușit să achiziționeze

două ambulanțe de uz pediatric și să demareze lucrările de reparații ale sistemului permanent de

energie de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

În prima parte a anului 2021, va fi intensificată dotarea a 20 de unităţi medicale, cu aparatură în

valoare de 1.000.000 de euro.

NOI SCHIMBĂM POVESTEA COPIILOR ÎN RISC DE A-ȘI PIERDE VIAȚA, ÎNAINTE

DE A ÎMPLINI UN AN

Investiția în maternități și secții de terapie intensivă neonatală este vitală, pentru ca minutul de aur

al unui nou-născut să nu fie ratat, iar viața lui să fie salvată.

Împreună, schimbăm povestea nou-născuților prematur sau cu patologii complexe care, din cauze

de multe ori prevenibile, nu pot lupta pentru viața lor și mor înainte de a împlini un an.

Un SMS la 8844, cod SALVEZ, cu o donație lunară de 2 euro, transformă drama unei

familii în Prima aniversare.

Pentru mai multe informații, persoana de contact: Ștefania Mircea, coordonator program

stefania.mircea@salvaticopiii.ro , tel – 0745.375.148.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în

beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din

organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în

beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate,

identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp,

pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să

implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.

Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității

sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare

organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi

desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare

copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine

progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de

durată în viaţa acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației

Salvați Copiii.

MAINSTAGE | THE AGENCY este agenție de creație full service, cu servicii care nu se lasă ușor

încorsetate în convențiile industriei. Are un portofoliu bogat de work inovativ, cut-through, care trece prin

digital, tech, TV, film, evenimente, influencer și experiential marketing. Are în portofoliu premii de

eficiență și de creație venite ca urmare a succesului campaniilor și în piață și în inimile oamenilor. Se

implică în campanii sociale cât de mult se poate, pentru că binele făcut în societate ne face tuturor viața

mai bună.