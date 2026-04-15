60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă

60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 10:34

În cadrul ediției a IV-a a celui mai mare program național de susținere a medicinei de familie în mediul rural – „Primul pas spre sănătate” – 60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă de către Organizația Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom. Investiția pentru dotarea celor aproximativ 60 de cabinete se ridică la 1 milion de euro. Astfel, programul va ajunge la aproximativ 220 de cabinete de medicină de familie din zonele rurale dotate cu aparatură medicală (2023-2026).

Scopul principal al programului “Primul pas spre sănătate”  este reducerea ratei mortalității infantile. Programul are ca obiectiv consolidarea capacității specialiștilor din domeniul asistenței medicale primare de a oferi servicii medicale de calitate: asistență medicală pentru copii și gravide, precum și educație pentru sănătate cu o atenție specială acordată celor mai vulnerabile categorii. Echipamente precum ecograf, electrocardiograf, defibrilator automat, holter tensiune arterială, pulsoximetru, doppler vascular și fetal, geantă medicală de prim ajutor, trusă completă de mică chirurgie, instrumentar medical, pot ajunge prin concurs deschis în 60 de cabinete de medicină de familie din mediul rural.

Cabinetele interesate se pot înscrie la concurs în perioada 15 aprilie – 15 mai 2026. Mai multe detalii despre criteriile de selecție se regăsesc pe site-ul nostru: https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/Sanatate/Primul-pas-spre-sanatate  și în comunicatul atașat.

 

Persoana de contact:

Silvia Burcea | Coordonator Program Sănătatea Mamei și a Copilului | Salvați Copiii România

E-mail: silvia.burcea@salvaticopiii.ro,

Mihai Dimian: Parchetul European a început ancheta microbuzelor școlare electrice
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 17:03

Mihai Dimian: Parchetul European a început ancheta microbuzelor școlare electrice

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a confirmat faptul că Parchetul European a început ancheta privind achiziția prin PNRR a microbuzelor școlare...

Mihai Dimian: Parchetul European a început ancheta microbuzelor școlare electrice
Preţul energiei electrice, în creştere cu peste 57% în martie
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 11:06

Preţul energiei electrice, în creştere cu peste 57% în martie

Energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creştere de preţ din ultimul an, majorându-se cu 57,2% în martie 2026, comparativ...

Preţul energiei electrice, în creştere cu peste 57% în martie
Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 10:43

Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii

Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii; nu este doar un concept teoretic, ci o componentă fundamentală a actului...

Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii
Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 10:06

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%,...

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 07:20

Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina

Persoanele din nordul judeţului Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina, iar...

Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 06:46

Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până pe 15 aprilie beneficiază de o bonificaţie

Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până miercuri pe 15 aprilie beneficiază...

Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până pe 15 aprilie beneficiază de o bonificaţie
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 06:40

Pe 15 aprilie, elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri

Elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri miercuri, 15 aprilie. Ei vor mai avea încă două luni din acest an şcolar, cei mai mulţi urmând...

Pe 15 aprilie, elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 06:28

Băncile centrale îşi vor pune problema dacă să majoreze sau nu ratele de dobândă (Adrian Codirlaşu)

Conflictul din Iran începe să se resimtă în economie prin scumpirea energiei, în special a petrolului. Această situaţie va avea efecte directe...

Băncile centrale îşi vor pune problema dacă să majoreze sau nu ratele de dobândă (Adrian Codirlaşu)