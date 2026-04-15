60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 10:34

În cadrul ediției a IV-a a celui mai mare program național de susținere a medicinei de familie în mediul rural – „Primul pas spre sănătate” – 60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă de către Organizația Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom. Investiția pentru dotarea celor aproximativ 60 de cabinete se ridică la 1 milion de euro. Astfel, programul va ajunge la aproximativ 220 de cabinete de medicină de familie din zonele rurale dotate cu aparatură medicală (2023-2026).

Scopul principal al programului “Primul pas spre sănătate” este reducerea ratei mortalității infantile. Programul are ca obiectiv consolidarea capacității specialiștilor din domeniul asistenței medicale primare de a oferi servicii medicale de calitate: asistență medicală pentru copii și gravide, precum și educație pentru sănătate cu o atenție specială acordată celor mai vulnerabile categorii. Echipamente precum ecograf, electrocardiograf, defibrilator automat, holter tensiune arterială, pulsoximetru, doppler vascular și fetal, geantă medicală de prim ajutor, trusă completă de mică chirurgie, instrumentar medical, pot ajunge prin concurs deschis în 60 de cabinete de medicină de familie din mediul rural.

Cabinetele interesate se pot înscrie la concurs în perioada 15 aprilie – 15 mai 2026. Mai multe detalii despre criteriile de selecție se regăsesc pe site-ul nostru: https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/Sanatate/Primul-pas-spre-sanatate și în comunicatul atașat.

Persoana de contact:

Silvia Burcea | Coordonator Program Sănătatea Mamei și a Copilului | Salvați Copiii România

E-mail: silvia.burcea@salvaticopiii.ro,