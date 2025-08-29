Zi de doliu naţional la Kiev, pentru victimele atacului rusesc de joi

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 12:29

Ministrul danez al apărării a declarat că sprijinul militar pentru Ucraina va fi cel mai important subiect al reuniunii de vineri, de la Copenhaga, a miniştrilor apărării din Uniunea Europeană.

Reuniunea are loc la câteva ore după ce Ucraina a anunţat că cele mai recente atacuri ale Rusiei au ucis două persoane în regiunea Dnipropetrovsk, din centrul ţării.

La Kiev este vineri zi de doliu naţional în memoria celor 23 de persoane ucise în urma atacurilor aeriene de joi.

Rador