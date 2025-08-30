Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 08:46

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat vineri pe aliaţi să ridice rapid discuţiile privind garanţiile de securitate pentru Ucraina la nivelul liderilor, în timp ce miniştrii apărării din Uniunea Europeană s-au angajat să antreneze trupele Kievului pe teritoriul ucrainean în cazul unui armistiţiu, relatează Reuters.

Kievul este angajat într-o acţiune diplomatică pentru a încerca să pună capăt războiului declanşat de Rusia, aflat acum la al patrulea an, şi pentru a obţine angajamente esenţiale din partea partenerilor săi pentru a respinge orice viitoare invazie.

Preşedintele ucrainean a declarat că se aşteaptă să continue discuţiile cu liderii europeni săptămâna viitoare privind angajamentele ‘asemănătoare cu cele ale NATO’ de a proteja Ucraina, adăugând că ar trebui să fie implicat şi preşedintele american Donald Trump.

‘Avem nevoie ca arhitectura să fie clară pentru toată lumea’, a spus el, precizând că a vrut să-i spună lui Trump ‘cum vedem noi lucrurile’.

Zelenski a vorbit cu puţin timp înainte ca şeful său de cabinet, Andrii Iermak, să discute cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la o întâlnire la New York, despre necesitatea de a creşte presiunea asupra Moscovei.

Oficialii ucraineni spun că Rusia, care a continuat să atace oraşe cu rachete şi drone şi presează cu o ofensivă pe câmpul de luptă, nu are niciun interes în căutarea păcii.

‘Rusia nu reuşeşte să îndeplinească nimic din ceea ce este necesar pentru a pune capăt războiului şi, în mod clar, prelungeşte ostilităţile’, a scris Iermak pe X.

Eforturile diplomatice de a pune capăt invaziei la scară largă a Rusiei au dat până acum puţine rezultate, chiar şi după ce Trump s-a întâlnit separat cu liderii rus şi ucrainean la începutul acestei luni.

Zelenski a adus în discuţie şi termenul limită autoimpus de Trump pentru a decide asupra unor noi măsuri împotriva Rusiei, dacă preşedintele Vladimir Putin nu se angajează la o întâlnire faţă în faţă cu liderul ucrainean.

‘Luni se vor face două săptămâni. Şi le vom reaminti tuturor’, a spus el.

Rusia a declarat că nu există o agendă pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko, aflat şi ea în vizită la New York, urmează să se întâlnească cu reprezentanţi ai mediului de afaceri american pentru a discuta despre investiţiile în Ucraina, a adăugat Zelenski.

Oficialii de la Kiev consideră finanţarea americană, în special ca parte a unui acord privind mineralele critice încheiat la începutul acestui an, ca fiind esenţială pentru asigurarea unei soluţii de pace durabile.

Miniştrii apărării din Uniunea Europeană, reuniţi vineri la Copenhaga, şi-au exprimat ‘sprijinul larg’ pentru extinderea misiunii de instruire militară a blocului comunitar pentru a opera în interiorul Ucrainei, a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei UE.

Trump, care în ultimele săptămâni a părut mai dispus să sprijine apărarea Kievului împotriva Rusiei, a declarat că Europa trebuie să asigure o mare parte din orice efort de consolidare a securităţii Ucrainei.

‘UE a antrenat deja peste 80.000 de soldaţi ucraineni’, a scris Kallas pe X. ‘Trebuie să fim pregătiţi să facem mai mult’, a adăugat ea.

Rusia s-a opus în mod constant prezenţei oricăror trupe NATO în Ucraina.

Zelenski a declarat că doreşte ca aliaţii să ratifice orice garanţii de securitate prin intermediul parlamentelor lor, invocând un acord din 1994 prin care Kievul a renunţat la arsenalul său nuclear în schimbul unor asigurări de securitate care s-au dovedit insuficiente pentru a descuraja Rusia.

‘Dorim garanţii de securitate obligatorii din punct de vedere juridic. Nu vrem (un alt) Memorandum de la Budapesta’, a spus el.

Germania şi Franţa au prezentat vineri planuri de cooperare mai profundă în domeniul securităţii, inclusiv un sistem de avertizare timpurie în privinţa rachetelor, în urma unei întâlniri între cancelarul Friedrich Merz şi preşedintele Emmanuel Macron. AGERPRES

