Zawahiri ‘nu mai este’: Biden anunţă eliminarea liderului Al-Qaida

Preşedintele american, Joe Biden, a anunţat luni în direct la televiziune moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în Afganistan printr-o lovitură cu dronă, o noua lovitură pentru organizaţia teroristă, comentează AFP.

‘Sâmbătă, la ordinul meu, Statele Unite au efectuat o lovitură aeriană asupra Kabulului, în Afganistan, care l-a ucis pe emirul Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri’, a spus el într-un scurt discurs de la Casa Albă.

‘S-a făcut dreptate şi acest lider terorist nu mai este’, a adăugat Joe Biden.

Zawahiri a fost unul dintre cei mai căutaţi terorişti din lume, iar Statele Unite au promis 25 de milioane de dolari pentru orice informaţie care permitea să fie găsit. El a preluat conducerea nebuloasei jihadiste în 2011, după moartea lui Osama bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan.

De negăsit de mai bine de zece ani, el era considerat unul dintre creierele atentatelor de la 11 septembrie care au făcut aproape 3.000 de morţi în Statele Unite.

Moartea sa va permite familiilor victimelor ucise la 11 septembrie 2001 în turnurile gemene ale World Trade Center, din New York, şi la sediul Pentagonului, lângă Washington, ‘să întoarcă pagina’, a declarat preşedintele democrat.

Atacul cu dronă a fost efectuat folosind două rachete Hellfire şi fără nicio prezenţă militară americană la sol, a precizat un responsabil american, dovadă, în opinia sa, a capacităţii Statelor Unite de ‘a identifica şi localiza chiar şi cei mai căutaţi terorişti din lume şi de a lua măsuri pentru a-i elimina’.

Ayman al-Zawahiri a fost reperat ‘în mai multe rânduri şi pentru o perioadă lungă de timp pe balconul unde a fost lovit în cele din urmă’ de lovitură din capitala afgană, a adăugat el.

În weekend, ministrul afgan de interne a dezminţit informaţiile despre o lovitură cu dronă în Kabul, spunând AFP că o rachetă a lovit ‘o casă goală’ din capitală.

Într-o comunicat postat luni pe Twitter înainte de intervenţia lui Joe Biden, purtătorul de cuvânt al talibanilor a recunoscut însă existenţa unui ‘atac aerian’, atribuit unei ‘drone americane’.

Joe Biden, bolnav de COVID-19 şi într-un regim strict de izolare când a ordonat lovitura pe 25 iulie, a precizat în discursul său că operaţiunea nu a făcut ‘nicio victimă în rândul civililor’.

De atunci, a fost din nou testat pozitiv la coronavirus şi, deşi a ţinut discursul de pe un balcon al Casei Albe, toţi responsabilii şi jurnaliştii prezenţi au purtat mască.

Pe de altă parte, prezenţa lui Ayman al-Zawahiri la Kabul este o ‘încălcare clară’ a acordurilor încheiate la Doha în 2020 cu talibanii, care s-au angajat să nu găzduiască Al-Qaida pe teritoriul lor, a remarcat înaltul responsabil american.

În comunicatul lor, islamiştii afgani au acuzat Statele Unite că s-au abătut de la aceste acorduri, conducând o lovitură pe teritoriul lor.

‘La peste de 20 de ani de la 11 septembrie, Statele Unite l-au prins în sfârşit pe Ayman al-Zawahiri, tovarăşul apropiat şi succesorul lui Obama Bin Laden’, a comentat luni pe Twitter Thomas Joscelyn, expert al think tank-ului Foundation for Defense of Democracies. ‘Deşi avea multe defecte, nu a fost atât de nesemnificativ pe cât au presupus mulţi analişti’, a adăugat el.

Moştenind în 2011 o organizaţie slăbită, Ayman al-Zawahiri, 71 de ani, a trebuit pentru a supravieţui să-şi înmulţească ‘francizele’ şi jurămintele de fidelitate de circumstanţă, din Peninsula Arabică până în Maghreb, din Somalia până în Afganistan, Siria şi Irak.

‘În pofida conducerii lui Zawahiri (…), grupul se confruntă în continuare cu provocări semnificative. În primul rând, întrebarea cine va conduce Al-Qaida după dispariţia lui Zawahiri’, a estimat Colin Clarke, cercetător la think tank-ul american Soufan Group.

Al-Qaida îl pierduse deja numărul 2, Abdullah Ahmed Abdullah, ucis în august 2020 pe străzile din Teheran de agenţi israelieni în cursul unei misiuni secrete comandate de Washington, informaţii dezvăluite câteva luni mai târziu de New York Times.

Anunţul de luni intervine la aproape un an de la retragerea haotică a forţelor americane din Afganistan care a permis talibanilor să recâştige controlul asupra ţării după douăzeci de ani.

‘Spunem din nou clar în această seară că, indiferent de cât timp va dura, indiferent unde vă ascundeţi, dacă reprezentaţi o ameninţare pentru poporul nostru, Statele Unite vă vor găsi şi vă vor elimina’, a subliniat preşedintele Joe Biden, citat de AFP. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă