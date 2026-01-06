Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar

Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar

Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 08:39

Delcy Rodriguez a fost învestită luni ca preşedinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în faţa Adunării Naţionale, în timp ce Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pleda nevinovat de acuzaţiile de narcoterorism în faţa unui tribunal din New York, relatează AFP.

‘Vin aici cu tristeţe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite. (…) Am astfel onoarea de a depune jurământul în numele tuturor venezuelenilor’, a declarat Rodriguez, care era vicepreşedinte şi prima în ordinea de succesiune la preşedinţie.

Sâmbătă, Curtea Supremă a ordonat ca aceasta să îşi asume atribuţiile de şef de stat pentru un mandat de 90 de zile ce poate fi prelungit, iar armata i-a oferit sprijinul său duminică. AGERPRES

Etichete:
Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci
Internaţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:45

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către...

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci
Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)
Internaţional luni, 5 ianuarie 2026, 07:23

Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)

Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost...

Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)
Încă 16 victime ale incendiului din Elveţia au fost identificate, printre care un român
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 11:14

Încă 16 victime ale incendiului din Elveţia au fost identificate, printre care un român

UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un...

Încă 16 victime ale incendiului din Elveţia au fost identificate, printre care un român
Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 10:02

Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi

Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină...

Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:56

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU privind situaţia din Venezuela

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU pentru a aborda atacul Statelor Unite. Secretarul general al ONU, António Guterres, a...

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU privind situaţia din Venezuela
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:33

Incendiu în Elveţia: Poliţia anunţă că a identificat cadavrele altor patru tineri elveţieni

Cadavrele a patru cetăţeni elveţieni, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un...

Incendiu în Elveţia: Poliţia anunţă că a identificat cadavrele altor patru tineri elveţieni
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:32

UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care...

UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:21

Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT

Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost...

Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT