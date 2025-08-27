UE: Astăzi, Republica Moldova îşi sărbătoreşte libertatea şi dreptul de a decide singură asupra viitorului său

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 12:02

Uniunea Europeană a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia Zilei Independenţei, reafirmând sprijinul ferm pentru parcursul democratic şi european al ţării, informează miercuri MOLDPRES.

‘Astăzi, Republica Moldova îşi sărbătoreşte libertatea şi dreptul de a decide singură asupra viitorului său. Independenţa nu este doar o amintire, este o responsabilitate constantă a cetăţenilor. Uniunea Europeană sprijină o Moldovă puternică, democratică şi prosperă, unde tinerii găsesc oportunităţi acasă, iar fiecare cetăţean contribuie la un viitor mai bun. La mulţi ani, Republica Moldova!’, se arată în mesajul oficial al UE.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X: ‘La mulţi ani de Ziua Independenţei prietenilor noştri moldoveni şi ţie, dragă Maia Sandu. Astăzi sărbătorim democraţia Moldovei, spiritul de neclintit al poporului său şi dragostea pentru libertate. Rămânem alături de voi pe drumul către viitorul nostru european comun’.

Şi Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politică de securitate, vicepreşedinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a felicitat Republica Moldova de Ziua Independenţei.

‘La mulţi ani de Ziua Naţională, Moldova. Aţi arătat lumii ce înseamnă independenţa: libertatea de a-ţi alege calea şi viitorul. Astăzi, pulsul Europei bate odată cu voi – şi cu călătoria voastră către UE’, a transmis Kallas.

Ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj în limba română, subliniind că Independenţa Republicii Moldova este ‘nu doar un act juridic, ci un angajament moral faţă de demnitate şi autodeterminare’.

‘Astăzi sărbătorim 34 de ani de când poporul acestei ţări şi-a câştigat dreptul la libertate şi a ales să se desprindă de un sistem care i-a negat limba, identitatea, religia şi viitorul. Independenţa înseamnă puterea de a decide pentru voi, iar această putere rămâne la fel de importantă astăzi ca şi acum 34 de ani’, a declarat diplomatul european.

Mazeiks a remarcat progresele Republicii Moldova în ultimii ani, inclusiv lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, reformele în domeniul justiţiei şi consolidarea statului de drept. Totodată, el a amintit de provocările viitoare, inclusiv alegerile legislative din această toamnă.

‘Aceste alegeri vor determina direcţia pe care Moldova o va urma în următorii ani sau decenii. Viitorul ţării trebuie să fie decis doar de cetăţenii Republicii Moldova, în mod liber şi transparent. Uniunea Europeană este mândră să fie alături de voi, să sprijine calea democratică şi parcursul european’, a adăugat înaltul oficial european.

El a subliniat că sprijinul UE se reflectă în investiţii concrete: şcoli moderne, drumuri mai sigure, sisteme energetice reziliente şi noi oportunităţi pentru tineri.

‘Independenţa nu este doar o amintire, ci o responsabilitate de fiecare zi. Ea aparţine fiecărui cetăţean care munceşte, votează şi se implică. La mulţi ani, Republica Moldova!’, a conchis Janis Mazeiks.

Şi comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a transmis miercuri un mesaj de felicitare, subliniind sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al ţării.

‘La mulţi ani, Moldova! Astăzi sărbătorim independenţa, realizările, identitatea şi tradiţiile voastre. Este un moment de mândrie. În timp ce avansaţi pe calea europeană, Europa va continua să stea alături de voi pentru a construi un viitor mai luminos pentru toţi cetăţenii moldoveni’, a declarat Marta Kos.

Republica Moldova marchează anual, la 27 august, Ziua Independenţei, proclamându-şi suveranitatea în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice. În ultimii ani, Uniunea Europeană a devenit principalul partener politic şi economic al Republicii Moldova, sprijinind reformele şi procesul de integrare europeană.

În a doua parte a zilei, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi premierul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la Chişinău. AGERPRES/Foto: enlargement.ec.europa.eu