Ucraina: Două bombe artizanale au explodat lângă un centru comercial din Liov; o poliţistă a murit

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 08:50

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii.

Potrivit acestuia, în zonă a fost auzită o explozie, iar în momentul în care echipajele de poliţie au ajuns la faţa locului s-a produs a doua deflagraţie, în urma căreia o poliţistă în vârstă de 23 de ani a decedat.

‘Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetăţeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnişoară poliţistă a decedat. Condoleanţe rudelor şi apropiaţilor! Poliţiştii fac cercetări’, a transmis primarul din Liov.

Poliţia Naţională din Ucraina a confirmat atacul.

‘Explozia a avut loc după sosirea la faţa locului a maşinii de poliţie’, a transmis aceasta.

Din primele informaţii, exploziile ar fi fost generate de două bombe artizanale. AGERPRES