Studiu EBU: Radioul rămâne cel mai de încredere mijloc de informare în Europa

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 09:46

Radioul a rămas, în 2024, cel mai de încredere mijloc de informare în Europa, arată cel mai recent studiu realizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU).

În 64% dintre statele europene, cetățenii declară că au cea mai mare încredere în radio, comparativ cu alte tipuri de media.

În România, radiourile și televiziunile – ca mjloace de informare – se bucură de încrederea a 59% dintre cetățeni.

La polul opus, rețelele de socializare sunt considerate cele mai puțin credibile surse de informare, atât în țara noastră, cât și în peste trei sferturi dintre statele europene.

Raportul arată că, la nivel continental, media tradiționale – radio, televiziune și presă scrisă – continuă să fie mult mai bine cotate decât site-urile și platformele de socializare, cu un ecart mediu de 21 de puncte procentuale între cele două categorii.

Rador