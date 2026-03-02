Statele Unite şi Israelul au continuat, în această dimineaţă, să bombardeze Iranul

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 10:55

Statele Unite şi Israelul au continuat, luni dimineaţă, să bombardeze Iranul, după ce americanii au anunţat că au lovit până acum peste 1.000 de ţinte. La rândul său, Teheranul a atacat din nou luni ţinte multiple din state arabe care găzduiesc baze americane şi Israel.

Kuwaitul afirmă că forţele sale anti-aerine au interceptat drone iraniene, la o zi după ce Statele Unite au anunţat că trei militari americani au fost ucişi într-un bombardament asupra unei baze din acest emirat. După acel atac, preşedintele Donald Trump, care a apreciat că războiul va dura patru săptămâni, a avertizat că vor urma noi pierderi de vieţi în rândul forţelor americane.

Potrivit CNN, tot luni dimineaţă s-au auzit explozii în principalele oraşe din Emiratele Arabe Unite, Dubai şi Abu Dhabi, precum şi în capitala Qatarului, Doha, care este situată la 40 de kilometri distanţă de cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Între timp războiul s-a extins în regiune, după ce Hezbollahul a lansat rachete şi drone asupra Israelului, care a răspuns bombardând ţinte din Liban.

