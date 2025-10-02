Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor

Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor

Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 10:41

Sindicatele franceze ies astăzi din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor, cu câteva zile înainte ca noul premier, Sébastien Lecornu, să-şi prezinte programul.

Potrivit estimărilor, se aşteaptă o mobilizare mai slabă decât în urmă cu două săptămâni, când sute de mii de oameni au participat la proteste, după cum transmite corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman.

Reporter: Daniela Coman, Paris – Căile ferate anunţă o circulaţie a trenurilor aproape normală, cu perturbări minore pe unele rute regionale şi intercity. Traficul aerian nu va fi deloc afectat, iar greva va avea un impact minim asupra transportului în comun în Paris şi în alte oraşe. Şi în celelalte sectoare ale servicilor publice, mişcarea dă semne de încetinire. În schimb, manifestaţiile de stradă sunt anunţate în toată ţara, iar în marile oraşe şi în capitală au fost impuse încă de aseară restricţii de circulaţie. Ca de fiecare dată, Ministerul de Interne a mobilizat un dispozitiv de securitate, întrucât se teme că grupuri de huligani se vor infiltra printre manifestanţii paşnici pentru a provoca dezordine şi distrugeri. Între timp, premierul Sébastien Lecornu, numit de preşedinte în urmă cu peste trei săptămâni, a anunţat că săptămâna viitoare va face cunoscută componenţa cabinetului său şi va prezenta programul de guvernare în Parlament. Mâine, el îi aşteaptă pe liderii de sindicat pentru o nouă rundă de consultări privind construcţia bugetară pe anul viitor.

Rador

Etichete:
Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Internaţional luni, 29 septembrie 2025, 08:25

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%

UPDATE ora 8:25 – Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare...

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 11:35

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00

UPDATE ora 17:30 – Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral pentru alegerile parlamentare din Republica...

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 10:58

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a...

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 07:21

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică

Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament,...

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Internaţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 08:39

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă

Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian...

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 17:34

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un ultim mesaj alegătorilor înaintea încheierii, în această seară, a campaniei...

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 13:50

(AUDIO) Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii...

(AUDIO) Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 12:02

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova

Ministerul de Externe denunţă apariţia pe reţelele de socializare a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse...

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova