Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 10:41

Sindicatele franceze ies astăzi din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor, cu câteva zile înainte ca noul premier, Sébastien Lecornu, să-şi prezinte programul.

Potrivit estimărilor, se aşteaptă o mobilizare mai slabă decât în urmă cu două săptămâni, când sute de mii de oameni au participat la proteste, după cum transmite corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman.

Reporter: Daniela Coman, Paris – Căile ferate anunţă o circulaţie a trenurilor aproape normală, cu perturbări minore pe unele rute regionale şi intercity. Traficul aerian nu va fi deloc afectat, iar greva va avea un impact minim asupra transportului în comun în Paris şi în alte oraşe. Şi în celelalte sectoare ale servicilor publice, mişcarea dă semne de încetinire. În schimb, manifestaţiile de stradă sunt anunţate în toată ţara, iar în marile oraşe şi în capitală au fost impuse încă de aseară restricţii de circulaţie. Ca de fiecare dată, Ministerul de Interne a mobilizat un dispozitiv de securitate, întrucât se teme că grupuri de huligani se vor infiltra printre manifestanţii paşnici pentru a provoca dezordine şi distrugeri. Între timp, premierul Sébastien Lecornu, numit de preşedinte în urmă cu peste trei săptămâni, a anunţat că săptămâna viitoare va face cunoscută componenţa cabinetului său şi va prezenta programul de guvernare în Parlament. Mâine, el îi aşteaptă pe liderii de sindicat pentru o nouă rundă de consultări privind construcţia bugetară pe anul viitor.

Rador