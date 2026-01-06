Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 09:50

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc astăzi la Paris.

Este prima întâlnire a „Coaliţiei de Voinţă” alcătuită din peste 30 de ţări, după ce Volodimir Zelenski şi Donald Trump au discutat la sfârşitul anului trecut noi detalii ale planului de pace în războiul declanşat de Rusia în Ucraina.

Reporter: Oana Bâlă – Temele principale ale acestei reuniuni includ sprijinul coaliţiei pentru Ucraina, dar şi garanţiile ferme de securitate necesare Kievului în perspectiva negocierilor de pace cu Rusia. România este reprezentată la reuniuna de la Paris de către preşedintele Nicuşor Dan, iar în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, ţara noastră oferă logistică la graniţă, în special transport de armament şi combustibil, dar şi donaţii de echipamente militare. De asemenea, s-a alăturat recent ţărilor care contribuie la propunerea Statelor Unite privind lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei cu suma de 50 de milioane de euro.

