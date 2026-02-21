România, invitata de onoare a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt din 2028

România va fi în toamna anului 2028 țară invitată de onoare a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt, la cea de-a 80-a ediție a acestui eveniment, unul dintre cele mai apreciate la nivel mondial.

Vineri, la București, Ministerul Culturii și directorul târgului au semnat acordul oficial care stabilește acest statut special pentru țara noastră.

În cadrul ceremoniei, Juergen Boos a remarcat că literatura română este prezentă de mult timp în Europa, datorită unor voci puternice, contemporane.

„Autori precum Mircea Cărtărescu și Gabriela Adameșteanu sunt citiți în întreaga lume, iar operele lor au fost traduse în numeroase limbi. Cărțile lor vorbesc despre o țară care a traversat turbulențe politice, cenzură și noi începuturi. Așteptăm cu interes să descoperim la Frankfurt diversitatea peisajului literar multilingv al României„, a afirmat directorul Târgului de Carte de la Frankfurt.

Ministrul Culturii, András Demeter, a precizat că „România își propune să abordeze această participare cu grijă, profesionalism și viziune pe termen lung, oferind o imagine onestă și relevantă a profunzimii și vitalității peisajului cultural românesc de astăzi”.

