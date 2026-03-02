Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 08:54

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice. La ţiţei, creşterea este de peste 7%, iar preţul se apropie de nivelul de 80 de dolari barilul. Bursele au deschis în scădere semnificativă, iar preţul aurului a atins 5.333 de dolari uncia.

Daniela Vasilescu, cu mai multe informaţii: ~Preţul petrolului Brent, extras din Marea Nordului, a crescut cu peste 7%, ajungând la aproape 79 de dolari. Toate bursele din Asia sunt pe roşu. Indicele Nikkei al Bursei de la Tokyo înregistra o pierdere de peste 2% din cauza unor vânzări masive de active.

Escaladarea războiului din Iran şi extinderea sa la nivel regional riscă să declanşeze un şoc economic de proporţii la nivel mondial, spun analiştii financiari. O închidere, fie şi temporară a Strâmtorii Ormuz pe unde trece o cincime din consumul global de petrol, ar paraliza pieţele. Dacă acest conflict este limitat şi tranzitul prin strâmtoare este doar parţial afectat, cotaţiile petrolului Brent ar putea depăşi rapid pragul de 80-85 de dolari per baril.

Dacă se va ajunge la blocarea totală a strâmtorii pe termen lung, consecinţele ar fi severe, preţul petrolului putând ajunge la 120 de dolari per baril. În acest caz, preţul carburanţilor pe piaţa din România ar putea ajunge la 9-10 lei pe litru, fapt ce va duce la costuri mai mari de transport şi implicit la scumpiri în lanţ ale produselor şi serviciilor, potrivit analiştilor financiari.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă

Etichete:
Proiectile lansate dinspre Liban au lovit nordul Israelului (armata)
Internaţional luni, 2 martie 2026, 06:14

Proiectile lansate dinspre Liban au lovit nordul Israelului (armata)

‘Proiectile’ lansate din Liban au provocat declanşarea sirenelor de raid aerian în nordul Israelului, a indicat luni armata israeliană...

Proiectile lansate dinspre Liban au lovit nordul Israelului (armata)
Război Iran/Ministrul Oana Ţoiu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: România nu este în pericol
Internaţional luni, 2 martie 2026, 05:18

Război Iran/Ministrul Oana Ţoiu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: România nu este în pericol

România nu este în pericol şi nu există niciun stat implicat în conflictul din Orientul Mijlociu care să vizeze teritoriul României, a...

Război Iran/Ministrul Oana Ţoiu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: România nu este în pericol
Trump vorbeşte despre un război de ‘patru săptămâni’ în Iran, nu exclude alte pierderi americane
Internaţional luni, 2 martie 2026, 05:15

Trump vorbeşte despre un război de ‘patru săptămâni’ în Iran, nu exclude alte pierderi americane

Preşedintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operaţiune ‘de patru săptămâni’ în Iran, a...

Trump vorbeşte despre un război de ‘patru săptămâni’ în Iran, nu exclude alte pierderi americane
Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai
Internaţional duminică, 1 martie 2026, 18:04

Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai

10 elevi de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai,...

Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai
Internaţional duminică, 1 martie 2026, 15:28

 Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă

Opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri ”lovite direct” de o rachetă iraniană,...

 Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă
Internaţional duminică, 1 martie 2026, 13:50

Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Explozii urmate de coloane de fum au fost auzite la Teheran, după ce Israelul a anunţat începutul unui nou val de lovituri asupra ţintelor...

Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu
Internaţional duminică, 1 martie 2026, 12:20

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA

Alireza Arafi a fost numit, duminică, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de...

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA
Internaţional duminică, 1 martie 2026, 11:40

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional în urma decesului Liderului...

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional