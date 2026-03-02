Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 08:54

Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice. La ţiţei, creşterea este de peste 7%, iar preţul se apropie de nivelul de 80 de dolari barilul. Bursele au deschis în scădere semnificativă, iar preţul aurului a atins 5.333 de dolari uncia.

Daniela Vasilescu, cu mai multe informaţii: ~Preţul petrolului Brent, extras din Marea Nordului, a crescut cu peste 7%, ajungând la aproape 79 de dolari. Toate bursele din Asia sunt pe roşu. Indicele Nikkei al Bursei de la Tokyo înregistra o pierdere de peste 2% din cauza unor vânzări masive de active.

Escaladarea războiului din Iran şi extinderea sa la nivel regional riscă să declanşeze un şoc economic de proporţii la nivel mondial, spun analiştii financiari. O închidere, fie şi temporară a Strâmtorii Ormuz pe unde trece o cincime din consumul global de petrol, ar paraliza pieţele. Dacă acest conflict este limitat şi tranzitul prin strâmtoare este doar parţial afectat, cotaţiile petrolului Brent ar putea depăşi rapid pragul de 80-85 de dolari per baril.

Dacă se va ajunge la blocarea totală a strâmtorii pe termen lung, consecinţele ar fi severe, preţul petrolului putând ajunge la 120 de dolari per baril. În acest caz, preţul carburanţilor pe piaţa din România ar putea ajunge la 9-10 lei pe litru, fapt ce va duce la costuri mai mari de transport şi implicit la scumpiri în lanţ ale produselor şi serviciilor, potrivit analiştilor financiari.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă