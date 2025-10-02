Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 10:37

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Copenhaga, în Danemarca, la cea de-a 7-a reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Cei 47 de lideri de state şi guverne discută despre securitatea europeană, în contextul în care tot mai multe ţări acuză Moscova de război hibrid, iar în ultima vreme, spaţiul aerian al mai multor state, între care şi România, a fost încălcat frecvent de drone sau avioane militare ruseşti.

Sesiunea plenară de joi dimineață va fi urmată de mai multe mese rotunde, concentrate printre altele pe amenințări tradiționale și hibride, securitatea economică și migrație.

Președintele Nicuşor Dan va participa la cea care vizează situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

Și este de așteptat să-i informeze pe partenerii europeni despre conținutul raportului prezentat recent de procurorul general al României referitor la ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, care au fost anulate.

De asemenea, în marja reuniunii, președintele Nicuşor Dan va avea mai multe întrevederi bilaterale.

Reuniunea se desfăşoară în condiţii de securitate crescută, de vreme ce drone încă necunoscute au survolat recent aeroporturi, dar şi instalaţii militare din Danemarca.

