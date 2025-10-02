Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 10:37

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Copenhaga, în Danemarca, la cea de-a 7-a reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Cei 47 de lideri de state şi guverne discută despre securitatea europeană, în contextul în care tot mai multe ţări acuză Moscova de război hibrid, iar în ultima vreme, spaţiul aerian al mai multor state, între care şi România, a fost încălcat frecvent de drone sau avioane militare ruseşti.

Sesiunea plenară de joi dimineață va fi urmată de mai multe mese rotunde, concentrate printre altele pe amenințări tradiționale și hibride, securitatea economică și migrație.

Președintele Nicuşor Dan va participa la cea care vizează situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

Și este de așteptat să-i informeze pe partenerii europeni despre conținutul raportului prezentat recent de procurorul general al României referitor la ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, care au fost anulate.

De asemenea, în marja reuniunii, președintele Nicuşor Dan va avea mai multe întrevederi bilaterale.

Reuniunea se desfăşoară în condiţii de securitate crescută, de vreme ce drone încă necunoscute au survolat recent aeroporturi, dar şi instalaţii militare din Danemarca.

Rador/FOTO presidency.ro

Etichete:
Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Internaţional luni, 29 septembrie 2025, 08:25

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%

UPDATE ora 8:25 – Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare...

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 11:35

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00

UPDATE ora 17:30 – Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral pentru alegerile parlamentare din Republica...

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 10:58

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a...

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 07:21

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică

Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament,...

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Internaţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 08:39

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă

Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian...

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 17:34

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un ultim mesaj alegătorilor înaintea încheierii, în această seară, a campaniei...

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 13:50

(AUDIO) Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii...

(AUDIO) Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 12:02

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova

Ministerul de Externe denunţă apariţia pe reţelele de socializare a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse...

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova