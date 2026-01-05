Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 08:45

Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către autoturisme şi TIR-uri, în ambele sensuri, prin toate punctele de trecere, informează Direcţia Generală a Poliţiei bulgare de Frontieră.

La graniţele Bulgariei cu Turcia, Republica Macedonia de Nord şi Serbia, traficul este normal, la toate punctele vamale. Circulaţia este normală şi la frontiera cu România.

Fermierii greci care protestează ameninţă că vor închide complet principalele drumuri şi punctele de frontieră, joi şi vineri.

Duminică, protestatarii greci au blocat din nou, timp de câteva ore, punctul de trecere a frontierei Kulata – Promachonas, de la graniţa cu Bulgaria.

Rador

Etichete:
Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU privind situaţia din Venezuela
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:56

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU privind situaţia din Venezuela

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU pentru a aborda atacul Statelor Unite. Secretarul general al ONU, António Guterres, a...

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU privind situaţia din Venezuela
Incendiu în Elveţia: Poliţia anunţă că a identificat cadavrele altor patru tineri elveţieni
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:33

Incendiu în Elveţia: Poliţia anunţă că a identificat cadavrele altor patru tineri elveţieni

Cadavrele a patru cetăţeni elveţieni, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un...

Incendiu în Elveţia: Poliţia anunţă că a identificat cadavrele altor patru tineri elveţieni
UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:32

UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care...

UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei
Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:21

Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT

Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost...

Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 08:15

Nicolas Maduro a ajuns la New York, unde va fi judecat

UPDATE 4 ian, ora 8:00 – Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un...

Nicolas Maduro a ajuns la New York, unde va fi judecat
Internaţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 19:08

Donald Trump: SUA va conduce Venezuela până când va avea loc o tranziţie corespunzătoare şi sigură

Statele Unite ‘vor conduce Venezuela’ până când va putea avea loc o ‘tranziţie corespunzătoare şi sigură’ în această...

Donald Trump: SUA va conduce Venezuela până când va avea loc o tranziţie corespunzătoare şi sigură
Internaţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 14:38

Reacții internaționale, în urma intervenției SUA în Venezuela

UPDATE 14:51 – Atacul SUA asupra Venezuelei în primele ore ale dimineţii de sâmbătă a provocat un val de reacţii internaţionale...

Reacții internaționale, în urma intervenției SUA în Venezuela
Internaţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:12

Incendiul din Crans-Montana/Răniţii identificaţi provin din mai multe ţări europene

Persoanele rănite în incendiul devastator produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din staţiunea elveţiană de schi...

Incendiul din Crans-Montana/Răniţii identificaţi provin din mai multe ţări europene