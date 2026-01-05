Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 08:45

Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către autoturisme şi TIR-uri, în ambele sensuri, prin toate punctele de trecere, informează Direcţia Generală a Poliţiei bulgare de Frontieră.

La graniţele Bulgariei cu Turcia, Republica Macedonia de Nord şi Serbia, traficul este normal, la toate punctele vamale. Circulaţia este normală şi la frontiera cu România.

Fermierii greci care protestează ameninţă că vor închide complet principalele drumuri şi punctele de frontieră, joi şi vineri.

Duminică, protestatarii greci au blocat din nou, timp de câteva ore, punctul de trecere a frontierei Kulata – Promachonas, de la graniţa cu Bulgaria.

Rador