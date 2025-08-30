Ascultă Radio România Iași Live
Peste un sfert de milion de persoane din întreaga lume sunt date dispărute

30 august 2025

Crucea Roşie a anunţat că în întreaga lume sunt mai mult de un sfert de milion de persoane care sunt înregistrate ca fiind date dispărute.

Potrivit raportului Crucii Roşii, s-a constatat o creştere cu aproape 70% în ultimii cinci ani a numărului de persoane date dispărute.

Raportul citează conflictele din Sudan, Fâşia Gaza şi Ucraina ca fiind principale cauze ale creşterii alarmante de persoane date dispărute.

De asemenea, raportul Crucii Roşii subliniază că numărul real al persoanelor date dispărute este cu mult mai mare, transmite BBC preluat de RADOR RADIO ROMÂNIA. FOTO arhivă Agerpres

