Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 11:38

Agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare va include o dezbatere urmată de o rezoluţie cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti, la iniţiativa europarlamentarului Victor Negrescu.

Potrivit acestuia, rezoluţia va cere condamnarea acestor provocări de securitate, sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca şi Estonia şi solidaritate cu ţările afectate,
o cooperare mai strânsă UE-NATO pentru apărarea spaţiului aerian, dezvoltarea capacităţilor europene de apărare împotriva dronelor şi protecţia infrastructurilor critice (Zidul Dronelor).

Dezbaterea urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluţia este prevăzută la vot joi.

‘Această iniţiativă transmite un mesaj clar: România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre şi siguranţa cetăţenilor săi’, a scris Negrescu joi pe pagina sa de Facebook. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

