O dronă a pătruns cel puțin 8 km în spațiul aerian al României în noaptea de marți spre miercuri

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 09:45

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, germane, din baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 0:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmarea unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 24:20 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona a reapărut intermitent pe radar în timp de aproximativ 12 minute dinspre Colibași, Republica Moldova, către Foltești, județul Galați, și ulterior în zona localității Oancea din Republica Moldova, fiind transmis mesaj RO-ALERT în nordul județului Galați la ora 0:59.

Încă două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 1:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 2:30.

