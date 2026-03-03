Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 06:02

Israelul a anunţat marţi că va redeschide un punct de trecere în Fâşia Gaza pentru a permite ‘intrarea treptată a ajutorului umanitar’ care fusese închis sâmbătă odată cu lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, notează AFP.

Decizia de a redeschide punctul de trecere Kerem Shalom a fost luată ‘în conformitate cu o evaluare a situaţiei de securitate’, a declarat organismul militar israelian care controlează teritoriile palestiniene, COGAT.

Sâmbătă, Israelul a anunţat închiderea mai multor puncte de trecere în Gaza, inclusiv punctul de trecere Rafah, la graniţa dintre teritoriul palestinian şi Egipt, ca măsură de ‘securitate’, după începerea ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, urmată de represalii iraniene.

Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut redeschiderea ‘cât mai curând posibil’ a acestor puncte de trecere a frontierei prin care trec ajutoarele umanitare, evacuările medicale şi întoarcerea refugiaţilor în teritoriul palestinian.

Punctul de trecere Kerem Shalom este situat la tripla frontieră dintre Fâşia Gaza, Israel şi Egipt. AGERPRES

