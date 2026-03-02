Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 11:45

Semiluna Roşie iraniană a anunţat că cel puţin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane în urmă cu două zile, conform unui nou bilanţ publicat luni, relatează AFP şi dpa.

În urma atacului ‘lansat în diferite regiuni, 131 de oraşe au fost lovite şi, din păcate, 555 dintre compatrioţii noştri au fost ucişi’, a declarat organizaţia într-un mesaj postat pe reţeaua socială Telegram.

AFP nu a putut verifica din surse independente acest bilanţ.

Ministerul Sănătăţii iranian a anunţat luni un nou bilanţ, de 180 de morţi, al atacului asupra unei şcoli din Minab, în timpul campaniei de bombardamente lansate sâmbătă de Israel şi Statele Unite, transmite EFE.

Ministerul Sănătăţii iranian a anunţat luni, prin purtătorul de cuvânt Hossein Kermanpour, că spitalul Gandhi din Teheran a fost avariat într-un atac similar duminică noaptea şi că echipele medicale şi de urgenţă au început evacuarea pacienţilor şi a personalului. AGERPRES

Proiectile lansate dinspre Liban au lovit nordul Israelului (armata)
Internaţional luni, 2 martie 2026, 06:14

‘Proiectile’ lansate din Liban au provocat declanşarea sirenelor de raid aerian în nordul Israelului, a indicat luni armata israeliană...

Război Iran/Ministrul Oana Ţoiu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: România nu este în pericol
Internaţional luni, 2 martie 2026, 05:18

România nu este în pericol şi nu există niciun stat implicat în conflictul din Orientul Mijlociu care să vizeze teritoriul României, a...

Trump vorbeşte despre un război de ‘patru săptămâni’ în Iran, nu exclude alte pierderi americane
Internaţional luni, 2 martie 2026, 05:15

Preşedintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operaţiune ‘de patru săptămâni’ în Iran, a...

Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai
Internaţional duminică, 1 martie 2026, 18:04

10 elevi de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai,...

Internaţional duminică, 1 martie 2026, 15:28

 Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă

Opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri ”lovite direct” de o rachetă iraniană,...

Internaţional duminică, 1 martie 2026, 13:50

Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Explozii urmate de coloane de fum au fost auzite la Teheran, după ce Israelul a anunţat începutul unui nou val de lovituri asupra ţintelor...

Internaţional duminică, 1 martie 2026, 12:20

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA

Alireza Arafi a fost numit, duminică, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de...

Internaţional duminică, 1 martie 2026, 11:40

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional în urma decesului Liderului...

