Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 11:45

Semiluna Roşie iraniană a anunţat că cel puţin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane în urmă cu două zile, conform unui nou bilanţ publicat luni, relatează AFP şi dpa.

În urma atacului ‘lansat în diferite regiuni, 131 de oraşe au fost lovite şi, din păcate, 555 dintre compatrioţii noştri au fost ucişi’, a declarat organizaţia într-un mesaj postat pe reţeaua socială Telegram.

AFP nu a putut verifica din surse independente acest bilanţ.

Ministerul Sănătăţii iranian a anunţat luni un nou bilanţ, de 180 de morţi, al atacului asupra unei şcoli din Minab, în timpul campaniei de bombardamente lansate sâmbătă de Israel şi Statele Unite, transmite EFE.

Ministerul Sănătăţii iranian a anunţat luni, prin purtătorul de cuvânt Hossein Kermanpour, că spitalul Gandhi din Teheran a fost avariat într-un atac similar duminică noaptea şi că echipele medicale şi de urgenţă au început evacuarea pacienţilor şi a personalului. AGERPRES