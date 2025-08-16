Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 08:12

Peninsula Iberică este devastată de incendii de vegetaţie, care au făcut o primă victimă în Portugalia vineri, şi Spania, care a înregistrat trei morţi, rămâne în alertă în faţa numeroaselor focare de incendii scăpate de sub control, relatează AFP.

Preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anunţat ‘decesul fostului primar al oraşului Guarda (estul Portugaliei) Carlos Dâmaso, care a fost victima unui incendiu pe care îl stingea în municipalitatea sa’.

Şeful statului portughez şi-a întrerupt vacanţa şi a participat la o reuniune la Autoritatea Naţională pentru Urgenţă şi Protecţie Civilă pentru a monitoriza frontul ‘incendiilor rurale’.

Mii de pompieri intervin de zile întregi pentru a combate diverse incendii din Portugalia, afectată de sutele de morţi din incendiile din 2017.

Guvernul a solicitat ajutorul Uniunii Europene, urmând exemplul Spaniei, şi a cerut trimiterea a patru aeronave Canadair ‘pentru a rămâne în ţară până la 18 august’.

Spania a înregistrat trei decese în incendii, între care doi voluntari care au murit încercând să stingă flăcările în Castilia şi Leon (nord-vest).

O mare parte a ţării este afectată deja de aproape două săptămâni de temperaturi crescute, iar vineri căldura apăsătoare s-a extins până în Cantabria (nord-vest).

Agenţia naţională de meteorologie Aemet a avertizat, de asemenea, asupra riscului de incendii ‘foarte ridicat sau extrem în cea mai mare parte a ţării (…) până luni, inclusiv’, notează AFP.AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro