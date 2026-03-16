Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 10:26

Autorităţile române au trimis în Republica Moldova un nou transport de echipamente şi materiale de intervenţie pentru gestionarea situaţiei generate de poluarea accidentală a fluviului Nistru.

‘Astăzi, în jurul orei 07:00, a ajuns în Republica Moldova al treilea transport de materiale, constând în ‘Spill-sorb’ (material absorbant special) – 4090 kg, baraje absorbante – 474 ml şi rulouri absorbante – 3752 m’, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Materialele sunt puse la dispoziţie de Administraţia Naţională ‘Apele Române’, care a trimis şi o echipă specializată de intervenţie pentru utilizarea acestora.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin ISU Iaşi, asigură coordonarea misiunii şi transportul echipamentelor, precum şi personalul necesar desfăşurării intervenţiei.

‘Reamintim că acordarea acestui sprijin a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3 din 12.03.2026, iar acţiunile se desfăşoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Afacerilor Interne’, arată sursa citată.  AGERPRES/FOTO IGSU

 

Etichete:
