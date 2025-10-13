Ascultă Radio România Iași Live
Hamas a eliberat deja şapte ostatici israelieni din Gaza

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:42

UPDATE – Hamas a început să elibereze ostaticii israelieni pe care îi mai are, iar Israelul se pregăteşte să pună în libertate aproape 2.000 de palestinieni. Schimbul are loc la trei zile după ce în Gaza au încetat ostilităţile şi în aceeaşi zi în care preşedintele american Donald Trump se află în regiune.

Reporter: Ciprian Sasu – ”Gruparea teroristă Hamas a eliberat deja şapte ostatici israelieni din Gaza, iar în orele următoare ar trebui să îi predea şi pe ceilalţi 13 care mai sunt în viaţă, transmite Reuters. Hamas va preda, de asemenea, trupurile altor 28 de ostatici.

Pe de altă parte, Israelul a anunţat că aproape 2.000 de palestinieni pe care îi eliberază la schimb au fost deja urcaţi în autocare. Este vorba de 250 de prizonieri care executau sentinţe pentru omor şi alte infracţiuni grave, cărora li se adaugă peste 1.700 de palestinieni reţinuţi în timpul campaniei din Gaza.

Schimbul de prizonieri are loc la câteva zile după intrarea în vigoare a unei încetări a focului şi în aceeaşi zi în care preşedintele american Donald Trump soseşte în regiune. În Israel, unde se aşteaptă ca preşedintele american să fie primit ca un erou, va deveni al patrulea preşedinte american din istorie care se va adresa legislativului israelian.

Ulterior, el se va deplasa în Egipt pentru un summit la care participă lideri europeni şi din regiune, unde ar trebui finalizat un acord de încheiere a războiului. Încetarea focului şi schimbul de prizonieri reprezintă doar prima fază a unui plan propus de Donald Trump, care prevede, de asemenea, ca Fâşia Gaza să fie administrată o perioadă de un organism internaţional.

Planul ar putea întâmpina însă obstacole, în condiţiile în care Hamas, care a preluat din nou controlul unei mari părţi din enclavă, exclude prezenţa internaţională. Gruparea nu pare nici dispusă să se dezarmeze şi să renunţe la un rol în Gaza, ceea ce reprezintă o revendicare-cheie a Israelului.” Rador

Gruparea teroristă Hamas va elibera în orele următoare ultimii ostatici israelieni pe care îi mai are. Momentul coincide cu vizita preşedintelui american în regiune, mai întâi în Israel, apoi, câteva ore mai târziu, în Egipt, unde va participa, alături de o serie de alţi lideri, la un summit dedicat încheierii războiului din Gaza.

În enclava palestiniană este în vigoare de câteva zile un acord de încetare a focului, la care s-a ajuns în baza unui plan propus de Donald Trump. Suspendarea ostilităţilor ţine doar de prima fază a planului, astfel încât există unele incetitudini cu privire la ce se va întâmpla mai departe.

Reporter: Cătălin Gomboş – ”Eliberarea ostaticilor va începe la ora 8:00 şi va continua la 10:00, potrivit presei israeliene. 20 dintre ostatici sunt încă în viaţă, iar în Gaza se mai află şi trupurile altor 28, care, de asemenea, vor fi predate.

În schimbul lor vor fi eliberaţi 250 de prizonieri palestinieni care execută sentinţe cu închisoarea pentru omor şi alte infracţiuni grave, precum şi 1.700 de locuitori ai Gazei reţinuţi de când a început conflictul. Din lista de 250 de prizonieri nu fac parte o serie de lideri ceruţi de Hamas, dar surse palestiniene susţin că negocierile continuă.

Schimbul de prizonieri are loc în aceeaşi zi în care Donald Trump ajunge în Israel, unde potrivit Reuters, va deveni al patrulea preşedinte american din istorie care se va adresa Knessetului, legislativul israelian. Ulterior, el se va deplasa în Egipt pentru un summit la care participă lideri europeni şi din regiune, unde ar trebui finalizat un acord de încheiere a războiului.

Ostilităţile au încetat la fârşitul săptămânii trecute, iar de atunci forţele israeliene s-au retras parţial, persoanele dislocate intern au început să revină în localităţile de unde au plecat, care au suferit distrugeri masive, şi a crescut semnificativ fluxul de ajutoare pentru Gaza.

Încetarea focului şi schimbul de prizonieri reprezintă doar prima fază a unui plan care prevede, de asemenea, ca Gaza să fie administrată o perioadă de un organism internaţional. Planul ar putea întâmpina însă obstacole, în condiţiile în care Hamas, care a preluat din nou controlul unei mari părţi din enclavă, exclude prezenţa internaţională. Gruparea nu pare nici dispusă să se dezarmeze şi să renunţe la un rol în Gaza, ceea ce reprezintă o revendicare-cheie a Israelului.”

Rador/FOTO Agerpres EPA

