Din 2027 se va introduce o limită maximă pentru tranzacţiile în numerar în toate ţările din Uniunea Europeană

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 10:34

Uniunea Europeană pregăteşte o schimbare importantă în ceea ce priveşte plăţile cu bani fizici.

Astfel, din 2027 se va introduce o limită maximă pentru tranzacţiile în numerar, măsură prin care se doreşte combaterea spălării banilor.

Datele analizate la nivel european arată că o mare parte din reţelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar plăţile cash rămân una dintre metodele preferate, deoarece permit tranzacţii anonime.

Astfel, din 2027 nu se vor mai putea face plăţi în numerar cu o sumă mai mare de 10.000 de euro în niciun stat european. Aceste tranzacţii trebuie făcute prin transfer bancar, carduri sau alte instrumente care lasă o evidenţă clară asupra plăţii.

Nu doar spălarea banilor este avută în vedere prin această măsură, ci şi eliminarea evaziunii fiscale sau a circuitelor financiare ilegale.

Totodată se iau în calcul şi controale mai stricte pentru plăţile în numerar care depăşesc 3.000 de euro, scrie presa spaniolă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro