Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 06:56 / actualizat: 28 august 2025, 8:57

Toţi membrii Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, cu excepţia Statelor Unite, au declarat miercuri că foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’ şi au avertizat că utilizarea înfometării ca armă de război este interzisă conform dreptului internaţional umanitar, relatează AFP.

Într-o declaraţie comună, 14 dintre cei 15 membri ai Consiliului au cerut un armistiţiu imediat, necondiţionat şi permanent, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas şi alte grupuri, o creştere substanţială a ajutorului în toată Gaza şi ridicarea imediată şi necondiţionată de către Israel a tuturor restricţiilor privind furnizarea de ajutor umanitar.

Israelul a solicitat miercuri Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) să retragă raportul pe care s-a fundamentat pentru a declara situaţie de foamete în Fâşia Gaza, potrivit unui oficial al Ministerului israelian de Externe citat de AFP.

Israelul a restricţionat sever ajutorul umanitar şi uneori l-a întrerupt complet în Fâşia Gaza de când a început războiul cu Hamas, ce a urmat atacului lansat de această grupare islamistă palestiniană asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023. AGERPRES