Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 08:52

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza, din cauza intensificării operațiunilor militare israeliene.

Potrivit spitalelor locale, cel puțin 41 de persoane au fost ucise miercuri pe întreg teritoriul.

BBC scrie că majoritatea palestinienilor uciși se aflau în orașul Gaza, unde locuitorii spun că au avut loc bombardamente intense.

Armata israeliană a emis noi ordine ca oamenii din oraşul Gaza să se deplaseze spre sudul teritoriului, pe șoseaua de coastă, și a precizat că nu va mai permite celor aflați în sud să se întoarcă spre nord.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că cei care rămân în orașul Gaza vor fi considerați teroriști și susținători ai terorismului.

Mulți palestinieni refuză însă să plece, inclusiv bătrâni, bolnavi și răniți, mai arată BBC.

Rador

Etichete:
Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Internaţional luni, 29 septembrie 2025, 08:25

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%

UPDATE ora 8:25 – Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare...

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 11:35

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00

UPDATE ora 17:30 – Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral pentru alegerile parlamentare din Republica...

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 10:58

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a...

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 07:21

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică

Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament,...

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Internaţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 08:39

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă

Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian...

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 17:34

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un ultim mesaj alegătorilor înaintea încheierii, în această seară, a campaniei...

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 13:50

(AUDIO) Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii...

(AUDIO) Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 12:02

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova

Ministerul de Externe denunţă apariţia pe reţelele de socializare a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse...

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova