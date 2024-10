Berlinala 2022: Drama spaniolă ”Alcarras” câştigă Ursul de Aur; palmaresul celei de-a 72-a ediţii

Pelicula ”Alcarras”, o coproducţie Spania/Italia în regia cineastei spaniole Carla Simon, un portret tandru şi profund al unei familii de agricultori bulversată de modernitate, fost recompensată miercuri cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, în cadrul unui palmares dominat de prezenţe feminine.

Deşi a fost printre ultimele pelicule proiectate în cadrul competiţiei, ”Alcarras” s-a conturat printre favorite după premiera de marţi, când a întrunit aprecierile unanime ale criticilor pentru realizarea simplă, dar plină de emoţie, cu o distribuţie alcătuită integral din actori neprofesionişti, potrivit site-ului revistei de specialitate Variety.

Juriul prezidat de M. Night Shyamalan, care i-a inclus pe proaspătul regizor nominalizat la Oscar Ryusuke Hamaguchi, precum şi pe actriţa Connie Nielsen, a premiat o gamă diversă de pelicule, satira politică germană ”Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” fiind singura recompensată cu două premii: pentru scenariu şi pentru cea mai bună interpretare într-un rol principal, acordat actriţei Meltem Kaptan. În cel de-al doilea an când se aplică noua politică a categoriilor neutre la gen pentru interpretare, actriţele au luat atât premiul pentru rol principal, cât şi cel pentru rol secundar, aceasta din urmă fiind obţinut de indoneziana Laura Basuki pentru rolul din drama politică ”Before, Now and Then (Nana)”, în regia cineastei Kamila Andini.

Al doilea trofeu ca importanţă, Marele Premiu a Juriului, a fost obţinut de sud-coreeanul Hong Sangsoo graţie comediei sale de moravuri ”The Novelist’s Film”, pe afişul căreia prolificul cineast este atât regizor, cât şi scenarist, producător, responsabil cu montajul şi coloana sonoră. A acceptat premiul alături de colaboratoarea sa atât din viaţa profesională, cât şi din cea personală, Kim Minhee, prezentă în distribuţia peliculei care spune povestea unor artişti ce încearcă să iasă împreună dintr-un blocaj de creaţie. Regizorul sud-coreean se află pentru a treia oară consecutiv în competiţia Berlinalei, unde, în urmă cu doi ani, pelicula ”The Woman Who Ran” i-a adus premiul pentru regie.

Anul acesta, trofeul pentru regie i-a revenit veteranei cineaste franceze Claire Denis pentru drama sa plină de senzualitate ”Avec amour et acharnement”, cu Juliette Binoche şi Vincent Lindon în rolul a doi soţi a căror relaţie se destramă când dorinţe din trecut reapar în mod neaşteptat. Este o victorie rară pentru Denis, care, în ciuda aprecierii îndelungate a criticii, nu a mai câştigat un premiul important la un festival de top din 1996, când pelicula sa ”Nenette and Boni” a triumfat la Locarno.

Premiul Juriului a fost acordat unei alte cineaste, mexicana Natalia Lopez Gallardo, pentru filmul de debut ”Robe of Gems”. Premiul pentru realizări artistice deosebite a fost atribuit cineastului din Cambodgia Rithy Panh, pentru pelicula experimentală şi distopică ”Everything Will Be OK”, iar o menţiune specială i-a fost decernată regizorului elveţian Michael Koch, pentru tragedia sa într-o notă austeră ”A Piece of Sky”.

Şi în celelalte secţiuni competiţionale ale festivalului femeile au primit principalele premii. Realizatoarea austriacă Ruth Beckermann a câştigat premiul pentru cel mai bun film al secţiunii Encounters – a doua cea mai prestigioasă secţiune competiţională a Berlinalei, înfiinţată în 2020 – graţie peliculei sale de nonficţiune ”Mutzenbacher”, o explorare a masculinităţii, sexualităţii şi literaturii moderniste vieneze. Cineasta debutantă irakiană Kurdwin Ayub a câştigat premiul pentru cel mai bun film de debut cu pelicula sa ”Sonne”, un studiu dinamic al revoltei feministe musulmane din Austria. Regizoarea rusă Anastasia Veber a primit premiul pentru cel mai bun scurtmetraj, ”Trap”, iar premiul pentru documentar a fost acordat Myanmar Film Collective – un grup anonim de cineaşti disidenţi din Myanmar pentru pelicula ”Myanmar Diaries”, filmată după lovitura de stat militară din februarie 2021.

Ceremonia de premiere încheie secţiunea dedicată presei a ediţiei din acest an a Berlinalei, comprimată din cauza pandemiei de COVID-19. Toate filmele din program au fost proiectate în premieră în primele şapte zile ale festivalului, iar în continuare evenimentul, care se încheie duminică, va cuprinde reluări ale proiecţiilor destinate publicului. În prima ediţie desfăşurată cu prezenţă fizică după 2020, pandemia şi-a făcut în continuare simţită prezenţa – testări zilnice pentru reprezentanţii presei, proiecţii organizate cu respectarea distanţării fizice şi o prezenţă simţitor diminuată în neobişnuit de tăcutul Potsdamer Platz, mai notează Variety.

Prezentăm în continuare cele mai importante distincţii acordate în cadrul ceremoniei de premiere:

Competiţia oficială

Ursul de Aur pentru cel mai bun film – ”Alcarras”, regia Carla Simon

Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului – ”The Novelist’s Film”, Hong Sangsoo

Ursul de Argint Premiul Juriului – ”Robe of Gem”, Natalia Lopez Gallardo

Ursul de Argint pentru regie – Claire Denis, ”Avec amour et acharnement”

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal – Meltem Kaptan, ”Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar – Laura Basuki, ‘Before, Now & Then (Nana)’

Ursul de Argint pentru scenariu – Laila Stieler, ”Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”

Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite – ”Everything Will Be Ok”, Rithy Panh

Menţiune specială – ”A Piece of Sky”, Michael Koch

Secţiunea Encounters

Cel mai bun film – ‘Mutzenbacher’, Ruth Beckermann

Cel mai bun regizor – Cyril Schäublin, ‘Unrest’

Premiul special al juriului – ‘See You Friday, Robinson’, Mitra Farahani

Film documentar

Premiul pentru documentar – ”Myanmar Diaries’, The Myanmar Film Collective

Menţiune specială – ‘No U Turn’, Ike Nnaebue

Premiul GWFF pentru cel mai bun debut – ‘Sonne’, regia Kurdwin Ayub

Scurtmetraj

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj – ”Trap’, Anastasia Veber

Ursul de Argint (premiul juriului) – ‘Sunday Morning’, Bruno Ribeiro

Menţiune specială – ”Bird in the Peninsula”, Atsushi Wada.AGERPRES/FOTO berlinale.de